Ciudadanos en la Diputación dice que el PP acepta retirar las competencias a Bernabé Cano

El portavoz de Ciudadanos en la Diputación provincial y coordinador provincial, Javier Gutiérrez, y la vicepresidenta primera de la institución, Julia Parra, han afirmado que el Grupo Popular ha aceptado la exigencia de retirar las competencias al diputado provincial de Deportes, Bernabé Cano, tal como ha exigido la formación naranja tras conocerse que está siendo investigado por recibir una vacuna contra la Covid-19.

A través de un comunicado, los dos diputados de Ciudadanos han informado de que, además, han presentado por registro una moción que recoge tres peticiones. En primer lugar, se requiere al Gobierno de la Generalitat, que, en un ejercicio de transparencia, haga públicos los listados de todos aquellos cargos que han recibido la vacuna contra la COVID-19 con la finalidad de poder determinar quiénes se han saltado los protocolos de Sanidad abusando de una situación de poder.

El segundo lugar, Cs exige requerir a todos los partidos que, en pro del buen gobierno y la ética política, inicien los correspondientes expedientes de investigación a los militantes con cargo electo que hayan recibido la vacuna contra la COVID-19 e impulsen comisiones de investigación en las corporaciones en las que tengan representación, incluida la Diputación de Alicante. En caso de que se determinara que dichas vacunaciones se han producido abusando de sus cargos y saltándose los protocolos establecidos, Cs aboga por que se les exija que asuman sus responsabilidades.

Desde el grupo Cs, se reclama también que el pleno de la Diputación de Alicante manifieste la necesidad de que el equipo de Gobierno y todas las formaciones políticas con presencia institucional asuman el compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualquiera de sus cargos públicos que se salte el plan de vacunación o incumplan el protocolo establecido en provecho propio, o beneficiándose de su posición, perjudicando de esta manera con ello a las personas que realmente necesitaban con prioridad esa vacuna y han visto retrasadas su dosis a causa de estas irregularidades inadmisibles.

LOS SOCIALISTAS NO SE LO CREEN

Para el grupo socialista en la Diputación de Alicante “PP y Ciudadanos han montado un sainete para que Bernabé Cano recupere pronto sus delegaciones”, según ha denunciado el portavoz socialista, Toni Francés.

Para Francés, “es evidente que Mazón y los dos diputados de Ciudadanos llevaban todo pactado. Ciudadanos cumple con el trámite de lo que le piden arriba y Mazón se asegura que Bernabé Cano volverá a obtener sus delegaciones tras una comisión de investigación, sobre la que la Diputación no tiene competencias, y controlada por ambos partidos. Con nosotros que no cuenten para este numerito”, ha afirmado el portavoz socialista.

En este sentido, el portavoz socialista considera que la comisión de investigación que quieren montar PP y Ciudadanos en la Diputación de Alicante sobre el proceso de vacunación de la Conselleria “es de lo más delirante que ha ocurrido en la Diputación en años, y esperamos que los responsables autonómicos de ambos partidos tomen cartas en el asunto y no hagan pasar a la institución semejante ridículo”, ha apuntado Francés.

Así, el portavoz socialista destaca que “es evidente que Ciudadanos en la Diputación no ha tenido agallas para enfrentarse al PP. Carlos Mazón, Javier Gutiérrez y Julia Parra pueden reírse si quieren de Toni Cantó y de Inés Arrimadas, pero no de nosotros”.

Para los socialistas, otra muestra del “sainete” de PP y Ciudadanos es que Cano seguirá cobrando con dedicación exclusiva. “Hasta ahí llega la lamentable sumisión de Ciudadanos en la Diputación a Carlos Mazón”, denuncia Francés.

“Todo esto es más sencillo: Cano se vacunó cuando no le tocaba, en un centro de mayores en el que no podía entrar, además de no haber comunicado a la Diputación que ejercía como médico privado en un equipo de fútbol. El culpable de todo es él, no hay mucho que investigar”, ha concluido Francés.

Desde el Partido Popular no ha habido versión oficial sobre este asunto.