Borja: "Podemos dar un paso de gigante y el vestuario está con mucha moral"

El Hércules se juega ante el Villarreal B la posibilidad de cerrar por la vía rápida su clasificación para la Liga Pro. Si gana en la Ciudad Deportiva, dará un paso importante en su objetivo. "Sabemos que es un partido muy importante. Si ganamos, podemos dar un paso de gigante. El equipo está mentalizado y con mucha moral tras la victoria ante el Ibiza. Queremos ganar los tres partidos que nos quedan de esta primera fase", ha comentado Borja Martínez.

El extremo blanquiazul asegura que el partido ante el Orihuela supuso "un punto de inflexión", a pesar de que no se ganó. Manolo Díaz empezó a dar con la tecla y el sábado puede lograr otra victoria de prestigio. "Saldremos a ganar, pero el equipo no será tonto si el partido se complica y no dejará de sumar un punto", ha manifestado Borja.