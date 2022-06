Barcala advierte a Puig de que las mascletàs seguirán en la plaza de Los Luceros

Como si no hubiera días en todo el año, ha sido ahora, a falta de dos semanas para el primer espectáculo pirotécnico, cuando la Consellería de Cultura, a través del Servicio Territorial, ha requerido al ayuntamiento que le remita las medidas de protección que va a adoptar para afectar la afección al monumento de las vibraciones que se producen durante los disparos de las mascletàs.

Este requerimiento coincide prácticamente en el tiempo con la denuncia presentada en la Fiscalía de Alicante por la plataforma Salvem el Nostre Patrimoni contra el alcalde, Luis Barcala, el concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, y el de Cultura, Antonio Manresa, por posibles delitos contra el patrimonio, contra el urbanismo y de prevaricación.

Cultura se apoya en informes elaborados en su día por la Universidad de Alicante, en el que dejaba constancia de que los cajones y pantallas que se colocan no son suficientes para preservar las figuras de las vibraciones. También recuerda que la fuente figura en el catálogo de Protecciones de Alicante como Bien de Relevancia Local y, por tanto, sujeto a protección.

REACCIÓN MUNCIPIAL

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha calificado de "inadmisible esta nueva amenaza del Consell de Puig a nuestras fiestas de hogueras. Dice también Barcala que los alicantinos "no nos merecemos este enésimo ataque de la izquierda hacia las mascletàs en Luceros. También ha advertido de que mientras su partido gobierne, estos espectáculos no se moverán de la plaza "se pongan como se pongan Puig y Oltra". El alcalde asevera también que atacan a las fiestas de Alicante pero está seguro de que no se atreverían con las Fallas de Valencia.

ENCENDIDO ORNAMENTAL

Este nuevo rifirrafe surge horas después del encendido de los 700.000 puntos de luz que se han instalado en el itinerario oficial de los desfiles. Acto en el que participó la Corporación, la Federació de Fogueres y las Belleas del Foc -adulta e infantil-, Marina Niceto y Valeria Gómez, con sus damas de homor.

La comitiva, en improvisado pasacalles, recorrió la calle Altamira y la Rambla para comprobar el efecto de los arcos luminosos. El alcalde significó que “todos esos puntos de luz están revestidos de ilusión porque estas Hogueras se han preparado desde el corazón. Esta ornamentación es indispensable porque necesitamos la Fiesta Oficial, unas Hogueras que serán las mejores de la historia porque así lo queremos”.