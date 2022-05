El Gobierno local de Alicante dice que el tranvía tiene más impacto sobre la fuente de Luceros que las mascletàs

LEER MÁS Denuncian al alcalde de Alicante y a los concejales de Cultura y Fiestas por el disparo de las mascletaes en la plaza de Los Luceros

Los portavoces del equipo de gobierno en el ayuntamiento de Alicante, Manuel Villar y Antonio Manresa, han manifestado que la denuncia presentada por Salvem el nostre Patrimoni ante la Fiscalía contra el alcalde, el concejal de Cultura y el de Fiestas por el disparo de las mascletàs en Luceros carece de "base jurídica" y defienden que se han reducido a la mitad los disparos (de 14 a 7) como "muestra" de la preocupación por el estado de conservación de la fuente.

"Siempre he dicho que aquel que tenga el interés de acudir a los tribunales pues tiene derecho, aunque me parece que es sobreactuar y esta denuncia no tiene ningún tipo de viabilidad jurídica", ha indicado Villar, quien ha añadido que "espera" que los miembros de los partidos de la oposición que apoyan a este colectivo "no acudan al recinto vallado en junio".

Por su parte, el también edil de Cultura, Antonio Manresa, ha asegurado que el informe de la Universidad de Alicante reveló que el daño ocasionado por el paso del Tram es superior en el cómputo global anual que el que se produce por los disparos de las mascletàs.

"El paso del Tram supone un daño del 1,1 todos los días y los disparos de 1,4 seis días al año durante seis minutos, es decir, que no tienen tanta influencia y es un gran error decir lo contrario", ha subrayado.

Por último, ambos han defendido que se trata de una "tradición de la ciudadanía" que quieren que las mascletàs "sean en Luceros": "Hemos reducido a la mitad los disparos para que se de nota que queremos preservar el monumento", ha zanjado.