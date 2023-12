Asaja-Alicante: "La industria de transformación del limón vulnera la Ley de la Cadena Alimentaria"

La organización agraria ASAJA en la provincia de Alicante ha reunido a su sectorial de cítricos y ha denunciado “irregularidades” en la actual campaña de recogida de naranja, mandarina y limón en la provincia. La asociación las atribuye a la industria de transformación del limón.

No está pagando ni los costes de recolección ni transporte, lo que arruina al agricultor

El presidente de la asociación, José Vicente Andreu, ha señalado especialmente a la industria de transformación que "se dedica principalmente a la elaboración de zumos, a la extracción y venta de aceites esenciales y otros derivados de alto valor añadido, porque no está dispuesta a pagar un precio justo por el limón que procesa".

"Tanto es así que, para admitir este fruto para su posterior transformación, no está pagando ni los costes de recolección ni de transporte, empujando al agricultor a que sea él quien los asuma si no quiere dejarlos en el árbol", ha censurado Andreu.

José Vicente Andreu.- Presidente ASAJA-Alicante

Por ello, la entidad agraria quiere poner en conocimiento de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) la proliferación de estas prácticas y ha añadido que, además de ir contra la Ley de la Cadena Alimentaria, también lo hace contra la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario y la normativa del Reglamento de la UE 543/2011.

En esta línea, Andreu considera que "no hay trazabilidad, no hay transparencia y en la mayoría de los contratos no se incluye la facturación en los limones con destino a la industria". Además "para evitar el desperdicio alimentario que supondría dejar los limones sin recoger en el árbol, los agricultores se ven casi obligados a asumir unos gastos que los están arruinando", ha expresado ASAJA.

Igualmente, ha apuntado que esta situación está provocando una "seria crisis coyuntural en el sector que no debería existir". "Tenemos un producto de excelente calidad, de alta demanda en el mercado y a precios que, de no ser por la actitud de la industria del procesado del limón, serían justos y rentables para todas las partes de la cadena alimentaria", ha sostenido Andreu.

Acuerdos de la sectorial

La sectorial de cítricos de Asaja Alicante, conformada por la producción del limón, ha acordado solicitar una reunión de urgencia con la industria para que "sean conscientes de determinadas prácticas abusivas y desleales que se están consintiendo, con objeto de buscar soluciones en aras de mantener un equilibrio y unas justas relaciones comerciales".

La industria nos está exprimiendo

El secretario técnico de Asaja Alicante, Ramón Espinosa, ha considerado que "no es de recibo" que haya una Ley en vigor y que determinados operadores "se la salten con absoluta impunidad". "No podemos tolerar que se siga extendiendo lo que se ha convertido en algo prácticamente habitual, que para bajar el precio del kilo de limones a pagar al agricultor se incremente artificiosamente el porcentaje de kilogramos destinado a industria con el objetivo final de llevárselos a cero euros", ha remarcado.

Ramón Espinosa.- Secretario Técnico Asaja-Alicante

Asimismo, la asociación ha anunciado que, de no cesar estas formas de proceder "abusivas", pondrá en marcha movilizaciones a partir de enero ante el Gobierno para instar al Ministerio a que se cumpla la ley bajo el lema 'La Industria Nos Está Exprimiendo'. Además, ha animado a los agricultores a que no acepten renegociar contratos de cítricos con precios a la baja.