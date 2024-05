Alicante no regulará por el momento la llegada de cruceros a la ciudad

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha rechazado "tomar por el momento ninguna acción" encaminada a la regulación de la llegada de cruceros a la ciudad, ya que este tipo de turismo es "una de las líneas estratégicas de Alicante", o de los apartamentos turísticos.

En alusión a las críticas por parte de la oposición o de la iniciativa que Compromís elevará al Pleno sobre los apartamentos turísticos, tanto el vicealcalde, Manuel Villar, como la edil de Turismo, Ana Poquet, han suscrito las palabras del alcalde Barcala cuando ayer manifestó que "en Alicante hay todavía mucho margen y no hay riesgo de saturación.

Ambos concejales se han referido a estos asuntos a preguntas de los periodistas, tras la celebración de la Junta Local de Gobierno, por la decisión de València, que pretende aprobar una moratoria de licencias de apartamentos turísticos situados en comunidades de propietarios y bajos y limitar en 2026 la llegada de megacruceros.

Hay capacidad de crecimiento

Al respecto, Poquet ha defendido que el turismo de cruceros es "una de las líneas estratégicas de Alicante" y ha puesto en valor su impacto económico de 60 millones de euros. "Tenemos capacidad de crecimiento según el Puerto de Alicante", ha sostenido. En cuanto a los apartamentos turísticos, ha sostenido que no van a "tomar por el momento ninguna acción".

"Este Ayuntamiento siempre va a estar al lado del sector y de las miles de familias que viven del turismo en nuestra ciudad", ha aseverado, al tiempo que ha añadido que, según la EPA, "más de la mitad de los empleos nuevos que se generan provienen del sector turístico".

Consultada por los estudios que plantea realizar la Cátedra de Turismo 'Ciudad de Alicante', del Ayuntamiento y la Universidad de Alicante, Poquet ha explicado que este martes han creado la comisión mixta de la cátedra, pero no ha precisado fechas para la finalización de las investigaciones. No obstante, ha defendido que la cátedra "va a ser una herramienta muy eficaz para tomar decisiones con base científica y no con prejuicios o con otro tipo de impulsos".

Por su parte, el portavoz adjunto y vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha apuntado que les "preocupa" la "turismofobia que parece que algunos están intentando meter en la sociedad alicantina" y que considera que "no es real en la población".

"Nos preocupa es que esa turismofobia pueda dar lugar a que algún turista un destino turístico como Alicante pueda haber alguien que se lo plantee porque una minoría haga más ruido que la mayoría que está a favor", ha afirmado, al tiempo que ha recalcado que apuestan por Alicante "porque es una ciudad turística" y ha subrayado que pondrán "todos los medios para que lo siga siendo".