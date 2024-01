Alicante acogió medio centenar de rodajes de películas internacionales y series nacionales

Alicante ha acogido medio centenar de rodajes en 2023, entre películas, series, documentales, programas de televisión, anuncios promocionales y reportajes fotográficos, en un año en el que se han incrementado las producciones internacionales y las series nacionales en la ciudad, según ha informado la concejalía de Turismo.

La edil del área, Ana Poquet, ha señalado que “los rodajes se han convertido en un producto turístico muy beneficioso en todos los sentidos, tanto para promocionar nuestra ciudad como por el impacto en hoteles y comercio de las producciones que graban aquí”. En este sentido, ha avanzado que “vamos a seguir trabajando en la línea de atraer rodajes y de aprovechar el salto cualitativo que supone la puesta en marcha de Ciudad de la Luz con quienes ya colaboramos a través de Alicante Film Office”.

Producciones nacionales e internacionales

Este 2023 la entidad municipal ha tramitado cinco producciones internacionales, tres largometrajes y dos series. Las películas son “Camino a Belén”, protagonizada por Antonio Banderas y estrenada recientemente en España, en la que se puede ver el Castillo de Santa Bárbara; la francesa “Tiburones en París”, rodada en su mayor parte en Ciudad de la Luz, y una película de Bollywood. Y las series Miskina y Women in Spain. En 2021 no se grabó ningún largometraje internacional y en 2022 se rodó la superproducción The Covenant, de Guy Ritchie.

En cuanto a cine y series nacionales, el año que acaba de terminar dejó el rodaje íntegro en Alicante de una película, “Enemigos”, y de seis series con repartos conocidos como en “La Ley del Mar”, con Luis Tosar y Blanca Portillo, “El Inmortal”, “Camilo Superstar”, “Las largas sombras”, “Una historia de crímenes” y “El crimen de Benejúzar”. Para este 2024 ya está confirmado el rodaje de “El Cautivo”, de Alejandro Amenábar.

Asimismo, la ciudad ha acogido rodajes de dos cortos y tres documentales, así como de varios programas de televisión como Got Talent España y De tapas por España. También ha sido el escenario elegido para anuncios televisivos y vídeos y reportajes para catálogos de grandes firmas. En este apartado destaca en 2023 el reportaje de la firma de calzado Gioseppo con la actriz Elsa Pataki como protagonista en la isla de Tabarca.