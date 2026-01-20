Alertas en Alicante por temporal marítimo, vientos fuertes y precipitación acumulada

La meteorología merece nuestra atención en todas las comarcas de la provincia de Alicante debido a las alertas decretadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por la coincidencia de distintos fenómenos adversos que afectan sobre todo al litoral y prelitoral de nuestro territorio.

Mapa de avisos AEMET martes 20 de enero | AEMET

Tenemos aviso naranja en el litoral norte por temporal marítimo que puede levantar olas de hasta cuatro metros de altura por vientos fuerza 8 con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. En el resto de la costa el aviso es amarillo por mar de fondo del nordeste y olas de hasta tres metros de altura en las inmediaciones de la costa.

Ya en tierra, en la mitad sur tenemos también alerta amarilla por vientos fuertes y en el prelitoral norte de la provincia la AEMET ha decretado el aviso amarillo por lluvias que pueden acumular hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

La previsión martes y miércoles

Los cielos estarán cubiertos con precipitaciones generalizadas, localmente fuertes o persistentes en el litoral norte de la provincia de Alicante. Viento del norte y del noroeste moderado en la costa, con probables rachas muy fuertes del norte a sotavento en las sierras de la mitad norte. Las temperaturas sin cambios con máximas de 10 grados en Alcoy y en puntos costeros como Dénia o Alicante rondarán los 15 o 16 grados.

La predicción para el miércoles habla de intervalos nubosos en los cielos, aumentando por la tarde a nuboso de oeste a este, con probabilidad de precipitaciones a primeras y últimas horas. Viento del oeste flojo con rachas de moderado y las temperaturas mínimas con pocos cambios. Las máximas en ascenso en la mitad norte y sin cambios en el sur. Para Alicante se anuncian 18 grados de máxima, mientras que en el interior Alcoy rondará los 13 grados.

Borrasca 'Harry'

Protección Civil y Emergencias mantiene la alerta por temporal en el este peninsular y Baleares durante toda la jornada del martes 20 de enero. Se recomienda a la población extremar las precauciones y atender a las recomendaciones de los organismos oficiales

El difícil pronóstico de este tipo de fenómenos aconseja mantenerse informado de la evolución de los cambios meteorológicos en la Red de Alerta Nacional (RAN): https://ran-vmap.proteccioncivil.es/ , así como del estado de las carreteras en DGT