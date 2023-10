Las Fallas tendrán su festivo autonómico, las Hogueras, no

LEER MÁS Este es el calendario Laboral de la Comunidad Valenciana para el 2024

El calendario laboral de la Comunidad Valenciana se hacía oficial este lunes 2 de octubre y contempla doce los festivos que se celebrarán en toda la región. Uno de ellos será el día de San José, 19 de marzo, día culmen de celebración de las Fallas, que como cada año motivará la visita de los valencianos de toda la comunidad a la ciudad del Túria en sus fiesta grandes. Por su parte el 24 de junio, día en el que se cierran las celebraciones de Hoguera en Alicante, tendrá la consideración de "festivo recuperable", fórmula por la cual los trabajadores tendrán que devolver las horas a la empresa en caso de disfrutarlo.

En este 2024, San Juan cae en lunes, por lo que muchos valencianos tenían previstas unas Hogueras en las que pudieran celebrar este fin de semana. Desde las asociaciones de hostelería y ocio se considera que esto "será un perjuicio para comerciantes y ciudadanos" ya que "la gente no se va a coger un festivo para venir".

Por su parte el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha señalado se pidió el día 24 de junio a la Generalitat así como el día 25 al Ayuntamiento, pero que no se ha podido conceder al no haber más días no laborables disponibles. "Nuestra petición para que el día 24 fuera festivo estuvo hecha al president. Seguro que las empresas alicantinas tienen en consideración a sus trabajadores", asegura Olivares.

Solo eligen entre el 19 de marzo o el 25 de julio

La razón, es que las comunidades autonómicas no tienen días para marcar como festivos como tal, como sí sucede a nivel local, donde cada ayuntamiento puede designar dos jornadas inhábiles. La única decisión que tienen es la de elegir entre el 19 de marzo, San José o el 25 de julio Santiago Apóstol, razón por la que las Fallas sí tienen su fin de fiesta garantizado como no laborables.

Pueden en todo caso disponer de un festivo "más" cuando algunas de las fiestas nacionales se celebran en domingo y no se pueden "pasar" a lunes y se elige no hacerlo. Así es como lo han ejecutado en otras los últimos años. Se planteaba entonces la posibilidad de que el día 6 de enero, día de Reyes (sábado), pudiera transmutarse a ese lunes 24.

Un paso atrás según el Ayuntamiento de Alicante

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha mostrado su disconformidad con este tema ya que consideran que es una decisión que no les parece "correcta" y que no les gusta al considerar que es "un paso atrás".

Aseguran que se lo han hecho saber al Consell y le piden que si "este año no es reversible el tema" intentarán que "el año que viene lo sea".

Proposición no de ley para salvaguardar San Juan

Por su parte el grupo parlamentario Compromís, ha registrado hoy en Les Corts una proposición no de ley para instar al Consell a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que el 24 de junio, día de San Juan, pueda contar con la consideración de festivo autonómico, como día inhábil, a efectos laborales retribuido y no recuperable.

Según ha explicado el síndico Joan Baldoví “San Juan es la gran fiesta de Alicante que también es compartida por valencianos y valencianas de norte a sur. Este año gracias al calendario laboral que aprobó el gobierno del Botánico el 24 de junio fue festivo a todos los efectos” pero instan a que se mantenga todos los años.