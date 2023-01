Un Ente Metropolitano de Transporte de Alicante, la propuesta de Compromís para evitar la posible huelga de los autobuses interurbanos

Rafa Más, concejal de Compromís en Alicante y el comité de empresa de La Alcoyana han mantenido una reunión ante la amenaza de huelga de los autobuses interurbanos (los azules) de la comarca. Tras las converasciones, Mas ha concluido que "lo que no se entiende que Alicante sea una de las grandes áreas metropolitanas que no cuenta con un ente metropolitano en transporte, que debería ponerse en marcha para garantizar una homogeneidad de títulos, una coordinación de las líneas o para vigilar que las concesionarias prestan un servicio correcto, entre otras cuestiones. Una mesa operativa que siente a todas las administraciones, a trabajadoras y trabajadores de la empresa para mejorar el servicio, cohesionar nuestro territorio y para transformar el modelo de movilidad que tiene que apostar por el transporte público y descarbonizar nuestro territorio. Nos hemos sentado con las trabajadoras y trabajadores de La Alcoyana, que gestiona los autobuses interurbanos de la comarca, y las condiciones laborales son lamentables y el servicio deficitario. No puede ser que la ciudadanía de Mutxamel, Sant Joan o El Campello tengan bajas frecuencias, o los trabajadores tengan unas condiciones pésimas. En definitiva, un servicio deficitario por la inacción de las administraciones, sobre todo la del Ayuntamiento de Alicante, ya que el 50% del servicio opera en nuestra ciudad y el gobierno de Barcala no ha movido un dedo para solucionar la problemática y reivindicar un ente metropolitano".

Rafa Mas reclama, de este modo, la creación del del Ente Metropolitano del Transporte de Alicante para coordinar de forma eficiente el servicio. Mas emplaza a todas las administraciones, ayuntamientos de la comarca, empresa, trabajadores y Generalitat a reunirse y abordar esta problemática y crear el ente metropolitano tan necesario. De este modo, el ente podría optar a fondos europeos, en materia de movilidad sostenible, para renovar flotas de autobuses, electrificación o unidades de tranvía como otros entes del Estado.

Por su parte, el portavoz de los trabajadores de La Alcoyana, Iván Sessé, frente a los micrófonos de Onda Cero Alicante reconocen que no descartan acudir a la huelga "si no se atienden las deficiencias que vienen denunciando desde hace tiempo en sus condiciones de trabajo. Han convocado una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Alicante para este jueves, coincidiendo con la celebración del pleno del mes.

Reclaman igualdad en condiciones laborales y salariales con sus compañeros del transporte urbano y de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, ya que sgún el miembro del Comité de empresa de la Alcoyana, no encuentran respuesta en la empresa, ayuntamientos o la Consellería.

En huelga están, desde hace meses, los autobuses interurbanos de las líneas nocturnas de fin de semana que unen Alicante con El Campello, San Vicente y Sant Joan. Iván Sessé ha señalado además que la inminente puesta en marcha del proyecto concesional de la Conselleria, con la división en dos de la concesión, supondrá, una guerra del transporte en la que no variará la precaria situación de los trabajadores y de los usuarios del transporte interurbano.