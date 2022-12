Alicante acoge medio centenar de rodajes este año y tiene previsiones muy positivas para el 2023

Alicante Film Office ha tramitado medio centenar de rodajes, entre películas, series, documentales, sesiones fotográficas y anuncios publicitarios en 2022 y ha prestado asesoramiento a otras cinco producciones. Esta oficina, dependiente del Patronato de Turismo Alicante City&Beach, es la encargada de informar, asesorar y tramitar los permisos administrativos para los rodajes en la ciudad. Además, las previsiones para el año próximo son “muy positivas”, según señalan desde esta oficina.

La vicealcaldesa y responsable del Patronato de Turismo Alicante City&Beach, Mari Carmen Sánchez, ha valorado “muy positivamente el trabajo realizado” y ha explicado que “las condiciones de nuestra ciudad para captar rodajes unida a la vuelta a la actividad de Ciudad de la Luz y al hecho de que Alicante se ha integrado este año en la Spain Film Commission van a suponer un impulso en este producto turístico”. “Llevamos tiempo trabajando en ello y hemos albergado importantes producciones nacionales e internacionales en la línea de potenciar este segmento turístico capaz de generar riqueza y contribuir a la desestacionalización”, ha añadido la vicealcaldesa.

A lo largo de 2022 Alicante ha albergado 48 rodajes, lo que supone mantener las del año anterior que supuso el despegue tras el parón provocado por la pandemia. En el balance del año se contabilizan producciones internacionales como “The Interpreter”, que dejó más de 2,5 millones en la ciudad, la serie de Amazon Prime “Sin Huellas” y un documental de C. Tangana como las más destacadas. También se ha rodado parte de otro largometraje nacional y han elegido Alicante el programa británico “A Place In The Sun”, que promueve la compra de casas de su audiencia en el extranjero, un popular programa de viajes alemán y otro japonés, así como anuncios de grandes casas de cosmética y de textil, entre otros.

Por su parte, las localizaciones han sido de lo más variadas y han recorrido los barrios, el centro y las playas sin olvidar el Castillo de Santa Bárbara. De hecho, la variedad de posibles escenarios dentro de la misma ciudad es una de las características más valoradas por las productoras y las agencias publicitarias.

Spain Film Commission

La oficina Alicante Film Office se ha integrado este año en la Spain Film Commission para captar más rodajes de películas y series multiplicando su visibilidad en los circuitos nacionales e internacionales.

Como miembro de esta red, Alicante ya ha participado en algunas acciones destacadas como su asamblea general, celebrada en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, y un encuentro de trabajo con empresas de localizaciones que tuvo lugar en Valladolid coincidiendo con la Seminci.

La Spain Film Commission es una asociación sin ánimo de lucro que desde 2001 lidera el posicionamiento del país como destino de rodajes audiovisuales, coordinando los esfuerzos de una red de film commission y film offices distribuidas por toda España.