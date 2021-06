MOVIMIENTO VECINAL

'Vecindario por un Parque Central' convoca a los vecinos este jueves día 10 para decidir qué medidas adoptar para exigir la mejora de sus barrios

El icónico Puente Rojo de Alicante, acoge este jueves a las 19:30h una nueva asamblea vecinal en la que se va a informar de la situación de los pasos peatonales, su ubicación y cuándo podrían estar disponibles. No obstante, la asociación no descarta nuevas movilizaciones si las administraciones no cumplen sus compromisos