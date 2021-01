El Sindicato Médico CV pide responsabilidades por el video grabado en el Hospital de Elche

Hoy en Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, hemos querido saber cómo es posible que se haya colado una persona ajena al Hospital General de Elche por el área de urgencias sin que nadie le haya impedido el paso o se le haya expulsado una vez descubierta en su interior. Víctor Pedrera, secretario general del Sindicato Médico de la CV dice que es una temeridad haber hecho algo así a cara descubierta. Asegura además que la zona por la que se mueve la intrusa no es la UCI si no la zona de administración del hospital en la que no hay prácticamente nadie en los pasillos precisamente por seguridad. Pincha el enlace para escuchar la entrevista.