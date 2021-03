Proyecto Hombre Alicante pone en valor la labor del voluntariado que ha cobrado una relevancia esencial en esta pandemia

Ni si quiera la pandemia que ha azotado todo a su paso, ha logrado frenar la fuerza de esperanza que se respira en los diferentes programas de Proyecto Hombre Alicante. Parte de esa fuerza la aportan los voluntarios que transmiten a los usuarios su optimismo y ganas de luchar para salir del pozo de las adicciones. Durante estos últimos 12 meses se ha tenido que modificar la forma de trabajar pero no se ha cancelado ni una sola de las asistencias que requerían los usuarios. En ese trabajo hay que destacar la labor del voluntariado de la Fundación Noray que no sólo se ha mantenido durante la crisis sanitaria si no que ha incrementado el interés de hombres y mujeres que han llamado a la organización ofreciendo su tiempo y su colaboración para ayudar a aquellos que están inmersos en programas de tratamiento y prevención de adicciones. Hoy, en Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, hemos charlado con Consa Jareño, directora de Proyecto Hombre Alicante, sobre la situación actual de la fundación y cómo se han organizado para seguir siendo una escuela de vida pese a la dificultad añadida de la pandemia.