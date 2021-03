Hacer testamento en vida con todas las especificaciones legales necesarias es vital para que nuestros herederos no tengan problemas en el futuro

En Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, hemos hablado de seguridad y diligencia a la hora de realizar un testamento vital. Germán Parra, director del despacho de abogados Aray Asociados de Alicante, nos ha explicado cómo debemos hacerlo para evitar problemas de diversa consideración que se presentan cuando fallece el testador sin haber dejado redactada correctamente su última voluntad y acorde a lo que marca la ley. Aunque no es agradable pensar en que un día no estaremos, es aconsejable adelantarse a ese momento realizando testamento que es fácil y económico cuando se está en vida, de no hacerlo así, los herederos se pueden encontrar con multitud de trabas e incluso con impugnaciones por parte de familiares que no están de acuerdo en lo que les pueda tocar o no como herencia. Pincha el enlace para escuchar la entrevista.