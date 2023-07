Las abejas se mueren y con ellas un sector productivo que en Alicante tiene que exiliarse por falta de ayudas

Pesticidas, especies invasoras, prácticas agrícolas, plagas y ahora también ausencia de precipitaciones... la lista de motivos por los que la superviviencia de las abejas se ve amenazada, es casi interminable.

En Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, hemos hablado con Ana Monpó, apicultora, veterinaria y miembro de la sectorial apícola de ASAJA Alicante.

Las condiciones actuales no favorecen que los productores quieran seguir con un negocio que no resulta rentable por la cantidad de dificultades que se les plantean. Precisamente en época de floración del azahar los propietarios de las abejas se las tienen que llevar fuera de la provincia de Alicante para que no interfieran en la producción de los cítricos, lo que implica desplazamientos y gastos para los apicultores, que además no pueden aprovechar la floración para crear miel.

Actualmente existen 40 mil colmenas y 430 explitaciones, un 18% menos que el año anterior. Por contra lo que se ha visto incrementado han sido las explotaciones no profesionales que se usan como hobby y para autoconsumo.