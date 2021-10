Más Madrid saca la camiseta con el lema, "A mí también me ha insultado Ayuso", para "denunciar" los insultos de Ayuso

El grupo parlamentario de Más Madrid ha creado una camiseta de color blanco con las letras en verde en la que se puede leer: "A mí también me ha insultado Ayuso, ¿Y a ti?"

Fuentes del partido han trasladado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha llevado a cabo insultos en contra de "inquilinas, sanitarios, mujeres que han abortado, feministas, colectivo LGTBI, sindicatos, colas del hambre". Por ello, el partido ha realizado esta iniciativa, la cual ha justificado su portavoz, Mónica García.

Según García, la acción ha tenido un gran recibimiento en redes sociales por lo que se están planteando liberar el contenido de la camiseta para que la gente se pueda hacer la suya propia o adaptar el diseño.

Durante la sesión de control en el Pleno, Mónica García, le dijo a Ayuso que pidiese perdón a las mujeres que abortan y a los inquilinos por "los insultos" que les profirió el pasado miércoles. Ofensas que se suman a los "de las personas que hacen colas del hambre, los ecologistas, las feministas" e incluso ella misma. "A una servidora que la ha llamado pija, con la boca mustia y tirabuzones", ha zanjado la portavoz de Más Madrid su intervención.

La reacción de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado en un programa televisivo sobre la camiseta que ha puesto en circulación Más Madrid: "Sé que ha sido objeto de memes y bueno, lo normal en las conversaciones de las redes sociales, pero yo tengo una labor institucional y estoy al margen de estas cosas", ha señalado Ayuso.

Mónica García, que estaba en directo en el mismo programa, ha escuchado la reacción de la presidenta y no ha dudado en responder de forma contundente: "Yo invito a la señora Ayuso a que cambie su actitud y veremos cómo la política también ganará en prestigio", ha comentado la líder de la oposición.

La reacción del PP

Desde la cuenta de Twitter del PP en la Asamblea de Madrid, se han ido adjuntando una serie de montajes en distintas camisetas con los lemas: "Yo he cobrado doble", "Tengo fincas en Cercedilla que no declaro", "Yo he boicoteado el Zendal" y "Ojito conmigo", con una imagen de Mónica García haciendo un gesto con una mano simulando una pistola.

[[H3:El merchandising político]]

Mientras el PSOE de Madrid lanzaba una campaña para dar a conocer "Eau de Almeida" un perfume que según el grupo socialista huele al "atasco perpetuo" y a la "basura sin recoger", ahora es Más Madrid quien apela a la creatividad para conseguir un mayor impacto.