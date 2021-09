Ayuso ataca a Mónica García: "Un día va con look pepero y el siguiente a perrear"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha dirigido a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, y le ha calificado como "la izquierda caviar" y no haber "nada más hipócrita que su figura política", mientras que al PSOE le ha espetado que "el problema de Madrid" es el presiente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Un día se presenta en el Programa de Ana Rosa con un 'look pepero' con tirabuzones a decir que abriría todavía más la Hostelería y al siguiente a 'perrear' a la Cadena Ser y que es la más moderna y está en contra de mis políticas sanitarias y económicas. La hipocresía de la izquierda en Madrid", ha manifestado Ayuso sobre Mónica García.

Ayuso ha presumido de que su gestión ha permitido la llegada de 22 toneladas de material sanitario y abrir dos hospitales públicos, mientras que la líder de Más Madrid, que es "médico y madre", pero que "no ha gestionado nada en su vida". Asimismo, ha recordado a Mónica García que debería dar "pocas lecciones", tras la "lucha de poder" de Más Madrid: "Un partido que es una escisión traidora de Podemos, que son lo mismo y piensan lo mismo (...) Nosotros no somos como ustedes, no pasamos la guillotina a nadie", ha asegurado.

"Ayuso ha superado todos los límites"

La respuesta de Mónica García ha llegado a través de las redes sociales. En su cuenta de Twitter la portavoz de Más Madrid en la Asamblea ha manifestado que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha excedido todos los límites: Hoy Ayuso ha superado todos los límites. No vamos a consentir que se metan en cómo nos peinamos o cómo nos vestimos. Las y los madrileños me eligieron para liderar la oposición y en eso me voy a dejar la piel, en hacer política".