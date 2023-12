Todo lo que se sabe de la desaparición de Iago Negrón: los tres mensajes que envió antes de perderse su pista

Los familiares de Iago Negrón se encuentran angustiados después de que se perdiese la pista del joven el pasado jueves 28 de diciembre. Desde entonces, no han tenido ninguna noticia de él, tan sólo unos enigmáticos mensajes que envió justo antes de desaparecer.

Cuándo desapareció Iago

El joven desapareció el jueves 28 de diciembre. Sus padres aseguran que el día de la desaparición llegó a casa entre las 6 y las 7 de la mañana, envió algunos mensajes, en concreto tres vídeos, y después salió de casa sin teléfono móvil. Desde entonces no tienen ninguna pista, nadie le ha visto ni se ha puesto en contacto con ningún conocido.

La familia de Iago lo ha buscado por diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid y se han puesto en contacto también con Protección Civil donde no consta ningún incidente destacable que pueda estar relacionado con él.

Su familia y amigos piden colaboración a través de las redes sociales para localizarlo. Iago mide entre 1.65 y 1,77, es de complexión delgada y tiene ojos castaños y pelo negro.

Los tres mensajes que envió antes de desaparecer

Mer y David, padres de Iago, han relatado a Antena 3 que el joven llegó a casa sobre las 6 o las 7 de la mañana, que a eso de las 8 de la mañana volvió a salir de casa y no han vuelto a saber nada de él. Explican que Iago dejó el móvil en una caja, que han mostrado a la cámara, y que contiene además credenciales del camino de Santiago y algunos de sus dibujos. Han mostrado su extrañeza por el hecho de que se haya ido sin teléfono porque "siempre lo lleva encima, es muy raro".

"Volvía del concierto, a las seis y media le dejan los amigos en Príncipe Pío. Llega a casa a las 7 de la mañana y a las once me dice, oye no ha dormido Iago aquí. Entonces es cuando digo, pues se ha marchado. Y lo corroboramos porque había dejado el móvil aquí, en una caja encendido en modo avión. Se llevó el abono, llaves, DNI, y un poco de dinero. Así nos hemos quedado, esto no tiene sentido", explica el padre del joven.

Respecto a los vídeos que el joven desaparecido envió a algunos contactos, el padre del joven explica que se le veía muy afectado y diciendo "Chicos, me tengo que ir, por circunstancias de la vida no me vais a volver a ver".

Al parecer, los receptores no le dieron más importancia a los vídeos ya que fueron enviados el 28 de diciembre y pensaban que podría tratarse de algún tipo de inocentada por el Día de los Inocentes.

El reto de Instagram al que se aferran los padres de Iago

David y Mer no pierden la esperanza de encontrar a su hijo casi dos días después de su desaparición: "Tenemos mucha esperanza, hay mucha gente rezando, gente que ha salido a buscarle por las calles de Madrid y tenemos mucha esperanza de que venga pronto a casa", señala la madre.

Una de las teorías que ha cobrado fuerza entre los padres es que su hijo esté haciendo un reto para redes sociales consistente en desaparecer 48 horas, ya que según ha revelado alguno de sus amigos cercanos es algo que había mencionado: "Alguna vez había comentado a sus amigos '¿Te imaginas irte dos días y no decir nada...?' Hoy nos ha llegado una información que hay un reto entre instagramers de desaparecer 48 horas y eso nos da esperanzas", confiesa David.

Preguntado por si había dado muestras de que quisiera desaparecer o tenía algún problema, el padre ha explicado que, aunque hace años ha tenido momentos complicados en los que se sentía "desencajado" en el colegio, en la actualidad "estaba muy contento con su vida y sus actividades" y que un día antes de su desaparición hay vídeos y fotos de él con sus amigos en las que estaba bien.

El padre ha contado además que probó a entrar con su propia contraseña en el móvil de su hijo y lo logró, lo que han considerado "raro" y por lo que, asegura, han concluido "que ha cambiado la contraseña por una en la que yo me puedo meter". Apunta que ha rastreado sus mensajes y no ha encontrado nada "relevante", sólo que su actividad con él acabó a las 8:15 de la mañana.