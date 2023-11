Rechazo de Más Madrid, PSOE y Vox a la decisión de Almeida de dejarlos fuera del acto del 25N

Más Madrid, PSOE y Vox se han unido para mostrar su rechazo absoluto a la decisión del gobierno municipal, sin ningún tipo de explicación, de suprimir las intervenciones de sus portavoces durante el acto institucional del 25N.

Es la primera vez, en los ocho años que se lleva celebrando este acto, que los grupos políticos no intervienen. Sorpresa y enfado ante lo que consideran una expulsión en toda regla.

Desde Más Madrid, Rita Maestre ha asegurado que "el alcalde quiere ponernos una mordaza, quiere que callemos, que no se oigan las voces feministas dentro del Ayuntamiento de Madrid y, si no se oyen dentro, se oirán fuera".

La concejala de Vox, Carla Toscano, también ha mostrado su rechazo por no poder participar en un acto del que, considera, se ha apropiado el Partido Popular. "El Ayuntamiento no es solo el PP, no es solo Almeida, sino que somos todos los grupos que formamos parte del Ayuntamiento", ha insistido.

Tirano y dictador

La portavoz socialista, Reyes Maroto, ha sido la más crítica al asegurar que "se trata de un nuevo gesto de totalitarismo, de una censura intolerable" y ha añadido "es una manera de gobernar de un tirano, de un dictador que entendemos que no se merece esta ciudad".

Las protagonistas son las víctimas de violencia de género

El alcalde de la capital se ha defendido recordando que hoy las protagonistas son las mujeres víctimas de violencia de género y ha criticado que los grupos de la oposición sigan buscando sus "15 segundos de gloria".

Almeida ha destacado que “los grupos municipales podemos hablar 365 días del año, y este es el día en el que deben hablar precisamente aquellas mujeres a las que homenajeamos, que son las que han sufrido cualquier tipo de violencia, a las que queremos dar voz, a las que queremos que sean protagonistas exclusivas este día, a las que han sufrido la violencia”.

En cuanto a las acusaciones recibidas por parte de Maroto, Almeida ha criticado "el nivel de la izquierda" por intentar dar el protagonismo que se merecen estas víctimas en un día tan señalado; "una hipérbole y una exageración como pocas veces he visto en la política" y ha añadido “esto me ratifica en que hemos tomado la decisión acertada. Si quien por no tener hoy la palabra dice que soy un dictador, un autoritario y un tirano, lo mejor es que no tenga la palabra. Sinceramente lo pienso”.