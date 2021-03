Las reacciones políticas a la decisión de la Justicia de mantener las elecciones en Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a la presidenta madrileña manteniendo la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid el 4 de mayo. El alto Tribunal ha inadmitido el recurso con medidas cautelarísimas presentado por la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid contra el decreto de Isabel Díaz Ayuso.

De esta forma, los magistrados rechazan tanto las medidas cautelarísimas como cautelares instadas por los letrados de la cámara madrileña contra el decreto de disolución y convocatoria de comicios.

Las reacciones a la decisión del TSJM no se han hecho esperar, y los principales dirigentes de la política madrileña se han pronunciado sobre la luz verde de la Justicia a los comicios de mayo.

Gabilondo "respeta" la resolución y llama a la participación en las elecciones

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha trasladado que su formación "respeta" la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de avalar la convocatoria de elecciones para el 4 de mayo y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participen en los comicios.

En declaraciones difundidas a los medios de comunicación, Gabilondo ha valorado positivamente "la celeridad" de la decisión, y ha remarcado que presentaron la moción de censura "sin tener constancia oficial" de la disolución de las cámaras.

"Estamos dispuestos a concurrir una vez más a un proceso extraordinario para constituir la Asamblea de Madrid con representación de la voluntad ciudadana. Estamos dispuestos a hacernos cargo del Gobierno de Madrid", ha expresado el portavoz del PSOE.

Más Madrid lamenta que se convoquen unas "elecciones irresponsables"

La diputada de Más Madrid en la Asamblea y líder del partido a nivel regional, Mónica García, ha lamentado que finalmente se convoquen unas "elecciones irresponsables".

Tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que avala la convocatoria de los comicios para la Asamblea de Madrid, García ha lanzado un mensaje en sus redes sociales en el que afirma que será candidata en dicha votación.

"No hay problema: Me enfrenté al virus y me enfrentaré a (la presidenta de la Comunidad de Madrid) Isabel Díaz Ayuso. Estoy preparada para echarla de la Puerta del Sol", ha señalado la líder de Más Madrid, quien ha culminado su mensaje con el eslogan 'Madrid o Ayuso'.

Isa Serra ve una oportunidad de "echar" a Ayuso

La portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, ha sostenido que Isabel Díaz Ayuso les ha dado, con la convocatoria de elecciones anticipadas, "una oportunidad para echarla, acabar con décadas de corrupción y saqueo, y hacer un gobierno progresista".

"No la desaprovecharemos", ha escrito en sus redes sociales tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado la convocatoria de elecciones en Madrid, al rechazar la medida cautelar solicitada por la Asamblea de Madrid por las mociones de censura presentadas.

Para Serra, Ayuso "quiere seguir jugando con nuestras vidas y meter a la extrema derecha en el gobierno".

Aguado califica de "despropósito" la convocatoria de elecciones

El líder de Ciudadanos en Madrid y ex socio de Ayuso, Ignacio Aguado, ha arremetido duramente contra la decisión del TSJM de respaldar la convocatoria de elecciones decretada por Ayuso.

Aguado califica de "despropósito" y "capricho" de la presidenta madrileña los comicios del próximo 4 de mayo y señala el coste que tendrán las elecciones para los madrileños.

Vox celebra las elecciones de mayo

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha celebrado en su cuenta de Twitter el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a la convocatoria de elecciones anticipadas en la comunidad el 4 de mayo.

Ayuso cree que Madrid irá a elecciones "porque está en su derecho"

La principal protagonista de la noticia política del día, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado que el TSJM le ha dado la razón y finalmente se celebrarán elecciones en Madrid el próximo 4 de mayo. La presidenta madrileña cree que habrá elecciones porque "Madrid está en su derecho".