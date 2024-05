PSOE planea demandar a Ayuso por decir que la izquierda busca premiar a Hamás como a ETA

El PSOE está estudiando la posibilidad de llevar a los tribunales a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por afirmar que la izquierda quiere premiar a Hamás como a ETA, tras la decisión del Gobierno de PSOE y Sumar de reconocer a Palestina como Estado.

"Pretenden que las democracias hagan con Hamás lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ése es el mensaje que están dando", ha asegurado Díaz Ayuso en el pleno de la Asamblea, unas palabras que provocaron la reacción del portavoz socialista, Juan Lobato, quien ha reclamado al PSOE Federal que demande a la presidenta madrileña por acusarles de "incitar al terrorismo a matar".

Fuentes del PSOE han indicado que están estudiando esta denuncia, aunque reconocen la dificultad de ejecutarla al haberse producido dentro del hemiciclo, donde los diputados gozan de inmunidad parlamentaria.

"Su carrera política está basada en el insulto, la mentira y el fango", inciden desde la cúpula de los socialistas, que piden a Díaz Ayuso que se "ocupe de mejorar los servicios públicos", que para eso la votaron los ciudadanos.

Díaz Ayuso ha lanzado estas afirmaciones durante la sesión de control en respuesta a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, si bien el líder de los socialistas madrileños ha considerado que estas acusaciones iban dirigidas hacia su partido y al Gobierno, que ha censurado la "bajeza política" de la presidenta madrileña, ha subrayado la vicepresidenta primera del Ejecutivo María Jesús Montero.

"Los discursos de la derecha y de la señora Ayuso son absolutamente intercambiables con los discursos del señor Milei, del señor Abascal y, en definitiva, con la ultraderecha de este país y la ultraderecha internacional", ha considerado Montero en los pasillos del Congreso, y ha recriminado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su "silencio" ante unas afirmaciones "injustas" y "falsas".

Sobre la petición de Lobato de que el PSOE se querelle contra Díaz Ayuso, Montero ha asegurado que desde el Gobierno apoyarán a los socialistas madrileños en cuantas acciones estime oportunas para intentar parar esta "ola permanente de insulto, de no rectificación y, sobre todo, de no ocuparse del interés general de los ciudadanos".

El portavoz de Sumar, Iñigo Errejón, por su parte, ha dicho que a Díaz Ayuso no le importó la muerte de 7.300 ancianos en las residencias en la pandemia, por lo que es difícil que le importe el asesinato de 35.000 palestinos en el "genocidio" que está cometiendo Israel.

Para la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, la relación que ha hecho Díaz Ayuso entre Hamás y ETA responde a una estrategia “de crear más polémicas” porque no puede “enunciar ni una medida”: “Es una práctica de Ayuso y Milei, tapar las vergüenzas con una polémica más grande”, ha agregado.

También ha censurado las palabras de la presidenta madrileña el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ha instado a Díaz Ayuso a una rectificación. "Tan grave como nauseabundo", ha criticado.

Desde el PP de Madrid, su secretario general, Alfonso Serrano, ha recriminado a los socialistas por intentar crear "una polémica artificial" porque "en ningún momento" Díaz Ayuso "ha instado a nadie a matar" sino que ha condenado que "se premie el asesinato y el terrorismo".

"No nos oponemos a la existencia de un Estado palestino, pero no así, a la carrera, con las democracias premiando a quien mata", a lo que ha defendido que Ayuso "hablaba de las democracias, en una respuesta a Más Madrid. "Lo que no entendemos es por qué el PSOE se ha dado por aludido, cuando en esta polémica el señor Lobato no pintaba una castaña", ha zanjado.