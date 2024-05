Ayuso dice que la izquierda quiere hacer con Hamás lo mismo que con ETA: "Tú mata, que yo te daré un Estado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que la izquierda pretende que "las democracias hagan con Hamás lo mismo que con ETA", y se está trasladando el "mensaje" de "tú mata, que yo te daré un Estado".

Así lo ha aseverado durante la sesión de control celebrada en la Asamblea de Madrid, en respuesta a la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha reprochado a Díaz Ayuso “ponerse al lado de los genocidas” de Israel.

"Pretenden que las democracias hagan con Hamás lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ése es el mensaje que están dando", ha asegurado la presidenta madrileña.

Critica las palabras de Yolanda Díaz sobre Palestina libre "desde el río hasta el mar"

Ayuso ha criticado las palabras de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien abogó el martes porque Palestina sea "libre desde el río hasta el mar", un mensaje que para la presidenta madrileña es "criminal" y desprecia a la comunidad judía.

"En Madrid viven judíos que no son de Israel, ¿les quieren echar hasta al mar también a ellos?", ha apuntado la presidente madrileña, quien posteriormente ha criticado que el PSOE y Sumar están peleando para "ver quién es más antisionista" y así "llevarse cuatro votos por las elecciones".

"No es que me guste la fruta, es que me encanta"

La presidenta también ha criticado que en el PSOE se pongan a "llorar" dando "lecciones de democracia" con el "me gusta la fruta" mientras la insultan a ella. "Cada vez que me hablen de la fruta sí, les diré: no es que me guste, es que me encanta", ha dicho.

"Se ponen a llorar todo el tiempo con 'me gusta la fruta' y luego resulta que ustedes, aquí, todos presentes, me han llamado genocida, tarada mental, corrupta...", ha comenzado su intervención, para a renglón seguido afear que también llamasen "indecente" al expresidente Mariano Rajoy y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, difamase a la "mujer" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

También ha criticado que los socialistas llamen a Feijóo "veleta, vago mentiroso" e "ignorante" y que Sánchez desde la tribuna del Congreso se riese "a carcajadas" de él. "En horario infantil... que ese día miles de niños lloraron en casa. Daba miedo", ha espetado.