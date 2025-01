Óscar López calienta motores para su Congreso Regional dispuesto a ganar Madrid

Óscar López ha aterrizado en Madrid pisando fuerte. El nuevo secretario general del PSOE, tras la caída de Juan Lobato, presentará su proyecto este fin de semana en el Congreso Regional que se va a celebrar en Leganés dispuesto a convencer a una mayoría que "podría ser mucho mejor un gobierno socialista". Y no lo hará solo. López contará con el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de Cataluña, Salvador Illa, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Abanderado "el cambio en Madrid" y de cara a unas futuras elecciones autonómicas en mayo de 2027, López opta a ser el rival de Isabel Díaz Ayuso. López niega rotundamente que Madrid sea una región de derechas. Cree que la presidenta regional y sus asesores practican una ola internacional ultra que, en palabras del secretario general socialista, "tratan de generar desafección en amplias capas de la población y que exista una participación baja en zonas que mayoritariamente son progresistas". Por ello, reivindica López que el corazón y la esencia de la propuesta que ahora trae su partido en esta nueva etapa es "que haya una izquierda valiente, que esa mayoría que existe vea que hay posibilidad de ganar y que se movilicen".

El Partido Socialista de Madrid ha elegido Leganés para celebrar su próximo Congreso Regional. No es casualidad la elección de este lugar. Según fuentes socialistas, elegir Leganés para celebrar este Congreso es un mensaje. La idea era poner el acento en la defensa de la universidad pública y recuperar Leganés, uno de los grandes municipios tradicionalmente "rojos" del cinturón metropolitano, hasta que pasó a gobernarlo el PP en el año 2023.

De este congreso, en el que participan 650 delegados, saldrá la nueva ejecutiva que acompañará al actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. Una ejecutiva que, según reconoce el propio Óscar López, quiere que sea extensa, en la que todo el mundo pueda formar parte y debe tener un equipo territorial. López ya trabaja en la confección de su nuevo equipo y, para ello, lleva muchos meses reuniéndose con secretarios generales locales y alcaldes, y visitando agrupaciones.

Uno de los nombres que ha sonado con más fuerza en los últimos meses ha sido el de Pilar Sánchez Acera, ex jefa de gabinete del ministro Óscar López, supuestamente implicada en la controversia legal sobre la filtración de información confidencial del novio de Ayuso. Sánchez Acera, según confirma López, jugará un papel "muy importante" en la nueva ejecutiva socialista, ya que "conoce el PSOE de Madrid como la palma de su mano".

Quien parece que tendrá menos peso o ninguno es el ex líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, que sigue como diputado en la Asamblea y senador. López asegura no haber tenido ningún contacto con él desde su dimisión y no aclara si le pedirá su acta de senador, ya que prefiere esperar a hablar sobre grupos parlamentarios a partir del próximo lunes.

El nuevo líder de los socialistas madrileños no es diputado en la Asamblea de Madrid, pero no le preocupa hacer oposición sin estar presencia en el parlamento autonómico. "No creo que vaya a ser un problema, me encuentro cómodo y mi voz se oye", asegura. Tampoco se plantea dejar su cargo como ministro, cree que ambos puestos son compatibles.

Paca Sauquillo, nueva presidenta del PSOE de Madrid

El nuevo secretario general ya ha empezado a diseñar los órganos que le acompañarán en la tarea de dirigir el partido. A la espera de comunicar la que será su Ejecutiva, fuentes próximas al ministro han confirmado que ya tienen el nombre de quien ejercerá la presidencia de la federación madrileña: Paca Sauquillo.

La abogada laboralista presidirá el PSOE-M en sustitución de Isaura Leal, quien ostentó el cargo en la anterior Ejecutiva y ahora encabeza la comisión gestora tras la caída de Juan Lobato. Sauquillo, junto a Manuela Carmena y José María Mohedano, el 24 de enero de 1977 evitó ser víctima de la Matanza de Atocha al reunirse en otro local diferente al que fue asaltado por un grupo de extrema derecha asesinando a cinco abogados del Partido Comunista de España (PCE) y CC.OO.

Además, ha sido diputada en la Asamblea de Madrid y senadora 1983 a 1994 y eurodiputada entre 1994 y 2004. En mayo de 2016 fue designada presidenta del Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid capitaneado por Manuela Carmena.

Según han destacado fuentes socialista, Sauquillo es "un referente del mejor" PSOE, de "la igualdad y el feminismo", y de la integración de los inmigrantes y refugiados ya que ha presidido la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.