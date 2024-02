La número 1 del MIR 2024 se decanta por Dermatología o Endocrinología: "Te proporcionan una buena calidad de vida"

La número 1 del examen MIR 2024 ya tiene nombre y apellidos: Noelia García. Es estudiante de Medicina, graduada por la Universidad Autónoma de Madrid y ha hecho historia: ha obtenido un total de 190 respuestas correctas, que al restar los fallos se queda en 187 netas, lo que se traduce en que ha logrado acertar el total del 95 por ciento del examen, es decir, la mejor nota del examen MIR del siglo XXI.

La estudiante madrileña ha superado todas las expectativas y, poco a poco, está empezando a ser consciente de ello. En declaraciones a Onda Cero, Noelia ha dicho que está muy orgullosa del resultado, agradecida, pero también, algo abrumada. "Pasas de estar aislada, encerrada en tu habitación estudiando horas y horas al día a que de repente te contacte todo el mundo. El salto de ese aislamiento social a que todo el mundo quiera hablar contigo es importante", ha explicado.

Noelia se ha preparado con la academia MIR Asturias, estudiando entre 8 a 11 horas al día durante meses, aunque uno de sus mantras siempre ha sido el “yo me lo guiso, yo me lo como”. Organizarse a su manera y preparar los ejercicios por su cuenta ha sido el secreto de su éxito. Aunque otra de las claves para mantener la rutina, más allá de estudiar, ha sido sobre todo respetar los descansos. "La mayor parte del estudio se hace en base a los manuales que te proporciona la academia, que comprende la mayor parte del día. Es el día de la marmota, estudiando de lunes a sábado. Pero tan importante como estudiar es descansar, igual que un atleta de alto rendimiento dedica muchas horas a entrenar, el resto del día lo dedica a descansar y a recuperarse porque, al día siguiente, es importante estar recuperado para volver a tener un entrenamiento muy bueno", ha asegurado.

En el caso de Noelia, la Medicina no ha sido algo vocacional, ya que nunca acabó de tener claro cuál iba a ser su camino profesional. De hecho, también contemplaba estudiar Bioquímica o Matemáticas, pero finalmente eligió ser médico por el motivo más importante: sabía que era un trabajo que le haría feliz. "Cuando estaba en el instituto y me preguntaban qué quería hacer siempre decía medicina, pero por descarte. Me decanté por Medicina porque pensaba que era algo que podía hacerme feliz a largo plazo, algo que no me iba a aburrir en 10, 15 o 30 años", ha señalado.

Y sobre el futuro, Noelia aún tiene dudas pero baraja dos opciones, sus dos favoritas: Dermatología y Endocrinología. "Me interesan mucho, me gusta estudiarlas, me gusta lo que se ve en la clínica y me veo haciéndolo a largo plazo porque me resulta interesante y son dos especialidades que te proporcionan una buena calidad de vida", concluye.