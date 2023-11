Los madrileños podrán viajar gratis en autobús durante los tres días del Black Friday

El Ayuntamiento de Madrid vuelve a activar la gratuidad de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) durante los tres días que se celebra el Black Friday. Así de esta manera, desde la medianoche del viernes, 24 de noviembre y hasta las 23:59 del domingo, utilizar cualquier autobús municipal no supondrá ningún coste para los ciudadanos, que deberán validar su título de transporte, pero no se les descontará el viaje. En caso de no disponer de un abono de transporte o billete, el conductor del autobús, le facilitara un billete sencillo sin coste.

Unas jornadas, las del Black Friday, en las que se espera un gran número de desplazamientos por el reclamo que suponen los descuentos comerciales que se aplican durante esos días. Se da la circunstancia, que estos días coinciden con el estreno de la iluminación navideña.

La gratuidad en el servicio de transporte de autobuses ya se ha activado en la capital un total de 15 ocasiones durante 46 jornadas. Una medida que ha comportado hasta la fecha que se hayan registrado en este tiempo más de 41 millones de viajes, de los cuales más de 9,3 millones eran usuarios no habituales del transporte público.

La primera vez que se puso en marcho esta gratuidad de la EMT en la ciudad de Madrid, fue en enero de 2021 tras el paso de la borrasca Filomena. Este año, en concreto, esta medida se ha aplicado ya en cuatro ocasiones: en el mes de enero tras las vacaciones de Navidad; en abril después de la Semana Santa; a principios del mes de septiembre y el primer lunes del mes de octubre.

El consistorio madrileño considera que con esta medida se contribuye al fomento del autobús y a la vez se impulsa una movilidad más sostenible en la ciudad, mientras que se pone sobre la mesa que el transporte público es una buena alternativa al vehículo privado.