Madrid traslada su "preocupación" por el aumento de actividad de bandas juveniles y exige la acción del Gobierno

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, ha trasladado su "preocupación" por el aumento de la actividad de bandas juveniles en algunos de los últimos sucesos en la capital con presencia de menores, y ha exigido la acción de la Delegación del Gobierno en Madrid para atajarlo.

"Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo, de las grandes capitales más seguras del mundo, pero eso no quita para que tengamos problemas, y tenemos algunos problemas que son grandes y son graves", ha expresado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Sanz ha vuelto a demandar al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que se ocupe de estas competencias y ha asegurado que en Madrid no quieren "ver esas imágenes en las calles". "No queremos ver tiroteos en nuestras calles, no queremos ver cómo a un niño de 11 años se le marcan determinadas letras o siglas en el cuerpo. Por lo tanto, son hechos graves que nos preocupan", ha expresado.

Considera que el delegado tiene que dar "muchas explicaciones" aunque ha lamentado que Martín haya llegado al Ayuntamiento y a la política a "tratar de enfangarlo todo".