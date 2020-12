Madrid espera vacunar "en tiempo récord" y comenzará en enero por mayores de residencias y sanitarios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este miércoles que esperan poder vacunar de coronavirus "en tiempo récord" y empezará en enero por mayores de residencias, sanitarios y personas que están "en primera línea". Ayuso también ha recordado que el Ministerio de Sanidad y las autonomías se reunirán para abordar la cuestión.

Según ha incidido, el Gobierno madrileño trabaja ahora mismo en temas de logística. "Estamos viendo la logística para ver de qué manera en el momento en el que tengamos la vacuna en Madrid, lo hagamos en tiempo récord, cuanto antes porque es muy necesario", ha manifestado en una entrevista en Telecinco. Además, ha reiterado que la Comunidad contarán con 300.000 vacunas para el mes de enero.

Este fin de semana, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, hizo hincapié en que la vacuna de Pfizer es "compleja" porque "tiene que ser mantenida en congeladores a -70 grados, viene en viales de los que se extraen cinco vacunas y es intramuscular". "Tiene un procedimiento logístico complejo", subrayó.

"Hay que seguir saliendo al aire libre, pero con cuidado"

La presidenta de la Comunidad ha añadido que "lo que hay que hacer es seguir saliendo al aire libre" y a las "terrazas" pero "con cuidado" y siguiendo las normas sanitarias, porque "estar en la calle 'per se' no contagia y no pone en peligro a nadie".

Ha apuntado que el Gobierno regional ha decidido "sacar Madrid a la calle en lugar de encerrarnos" y, en vez de promover que las aulas de los centros educativos o los restaurantes eran "lugares peligrosos", convertirlos en sitios "seguros" con la ayuda de la comunidad educativa o de los propietarios y los camareros, como "grandes aliados".

"Hay que evitar cerrar, porque al final es al sector privado a quien se está atacando", ha asegurado Ayuso, que ha defendido que "juntos podemos llegar a no enfrenar la economía con la salud", y en este sentido ha dicho que "ningún propietario quiere una subvención, sino sacar adelante su proyecto" a través de "sus recaudaciones".

"Expectativas" para primavera

Sobre la estrategia de cara a las Navidades, Ayuso ha recordado que estas fiestas "se pasan rápido" y ha dicho que tiene las "expectativas" puestas en primavera y que es "altamente positiva" y cree que tanto Madrid como España saldrán adelante.