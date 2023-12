Los jóvenes, los más afectados por la soledad no deseada en Madrid

La soledad no deseada ha aumentado en la ciudad de Madrid, casi el 14% de los vecinos se siente solo y más de la mitad de ellos vive esa sensación con malestar. Se trata de un "problema de salud pública” ha manifestado la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, durante la presentación del balance del proyecto Estratégico de Prevención de la Soledad no Deseada, por lo que para el Ayuntamiento se ha convertido en una prioridad. Los más afectados por este problema, el grupo en el que más aumenta la soledad no deseada, es el de los jóvenes entre 15 y 29 años y dentro del grupo, impacta sobre todo en las mujeres. Por ello, Sanz ha explicado que van a centrar parte de su estrategia en ellos, “muchas de las actividades en las que estamos trabajando están dirigidas a los más jóvenes, pero queremos seguir estableciendo alianzas estratégicas con los centros educativos, institutos, comercios de barrio o los lugares de culto”. El Ayuntamiento quiere incidir en los entornos de cercanía de los jóvenes, ha dicho la vicealcaldesa, "que es el que va a ayudar a detectar esas situaciones de soledad y partir de ahí, empezar a hacer intervenciones, grupales, o individuales dependiendo del caso".

Los mayores, otro grupo de especial riesgo de soledad no deseada

Hay diversos factores que hacen que una persona llegue a experimentar ese sentimiento de soledad, vivir solos es uno de ellos, pero no es el único, los vínculos familiares, tener una red social limitada o un bajo nivel de actividad social y tener mala percepción de tu propia salud también inclinan a la persona a sufrir el problema. Los mayores representan un grupo de especial riesgo y para ellos, dentro del proyecto, el Ayuntamiento ha establecido una serie de actividades, como cine, baile y encuentros. Son las actividades que practican Flor y Ángeles, dos vecinas de Villaverde, usuarias del programa. “Me jubilé", explica Ángeles, "y necesitaba tener actividades y salir de casa”. Flor vive sola, y ha contado que había ocasiones, en las que sentía que se le caía la casa encima. Gracias a las actividades para combatir el problema de la soledad no deseada, dice que ya no se siente sola, porque le han dado un motivo para salir de casa.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un programa IA para combatir el problema

Desde diciembre, el área de Políticas Sociales ha puesto en marcha un proyecto piloto que aplica la IA para identificar la soledad no deseada. Lo que están haciendo, es contactar con cinco mil mayores de 75 años que viven solos para hacerles les hacen una serie de preguntas y detectar si están en esa situación de soledad. Por ahora están en una fase inicial, pero está dando resultados positivos segun el delegado del área José Fernández, y si funciona dice, la extenderán