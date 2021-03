Isabel Díaz Ayuso acusa a Irene Montero de ser 'poco feminista': "No puede estar al frente de un ministerio por ser la mujer del vicepresidente"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este jueves que "nadie que se llame feminista" debería dirigir un ministerio por el simple hecho de ser la pareja del vicepresidente del Gobierno, en referencia a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Lo ha hecho durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde también ha insistido en que "si ese es el ejemplo de feminismo", a ella no le representa.

Además, la popular ha reivindicado como modelo de mujer a "las que pelean, las que luchan y las que derriban fronteras" y ha explicado que ella no va a "creer antes a una mujer por ser mujer ni dejar que acceda antes a un puesto de la Administración por el hecho de serlo". También ha afirmado que desde su Ejecutivo se trabaja para "respaldar a los hombres y a las mujeres que tienen problemas".

Isa Serra acusa a Ayuso de "atacar el feminismo"

Por su parte, Isa Serra, portavoz de Unidas Podemos, le ha espetado a la presidenta que "lo único que tiene que decirle al feminismo es gracias" y la ha acusado de "atacar el feminismo". "Ataca al feminismo simplemente porque no quiere que las mujeres seamos conscientes de lo que somos capaces cuando nos unimos y de que podemos avanzar hacia una sociedad mejor para todos y para todas. Esa sociedad es antagónica con la que usted defiende", ha concluido Serra.

Ante estas declaraciones de la diputada de la formación morada, Díaz Ayuso ha reaccionado diciendo que ella dará las gracias a quien considere. La líder del Gobierno madrileño ha añadido que ella no está de acuerdo con aquellos que defienden a personas como Pablo Hasél, que no metería en sus listas a personas condenadas por delitos sexuales y que "tampoco reiría las gracias a aquellos que bromean con azotar a las mujeres hasta hacerlas sangrar".

"Las políticas se realizan pensando en hombres y mujeres"

Respecto a la intervención del portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, que ha indicado que en la Estrategia para la Recuperación no hay "ni una sola referencia ni actuación ni para mujeres ni jóvenes", Ayuso ha insistido en que no es necesario puesto que no necesita que le pongan "va para también para mujeres en cada texto": "Entiendo que cada política que se realiza es pensando en los hombres y en las mujeres".