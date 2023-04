lista para las elecciones del 28 de mayo

Fuga de concejales de Ciudadanos: Villacís presenta una lista en la que sólo repiten 4 de los 10 que tenía

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha presentado su lista para las elecciones municipales del 28 de mayo en un restaurante de Plaza de España y no en la sede de Ciudadanos. Sobre los concejales que se han ido dice: "No son Piqué, no tengo que hacerles ninguna canción".