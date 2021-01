Asciende a cuatro el número de víctimas de la explosión en la calle Toledo de Madrid

La fuerte explosión ocurrida la tarde del miércoles en Madrid ya se ha cobrado la vida de al menos cuatro personas. Según las primeras informaciones, una explosión de gas que se ha producido en un edificio propiedad de la Parroquia de la Paloma, en el número 98 de la calle Toledo de Madrid, ha provocado el derrumbamiento de varias plantas. Por el momento, según ha confirmado el alcalde de la capital , José Luis Martínez Almeida, y fuentes policiales, hay al menos cuatro muertos, y nueve heridos, dos de ellos muy graves.

El portavoz de la Policía Nacional, Víctor Fernández, ha comparecido para explicar que se han producido "dos grandes explosiones". Según informa el portavoz, los edificios afectados se han "desalojado en apenas 30 minutos". Todavía se determinan las causas de la explosión, pero ya se ha podido entrar al edificio. Los bomberos siguen trabajando y aseguran que tendrán para varios días porque el edificio no se podrá demoler.

Ya son cuatro las víctimas de la explosión

Hay ya cuatro muertos cuatro a causa de la explosión de gas: son un hombre de 35 años y con cuatro hijos menores, que era el operario de la caldera y al que se daba por desaparecido, Rubén Pérez de Ayala, un sacerdote que se encontraba herido y que fue ingresado en el Hospital de La Paz y dos transeúntes, los dos varones. Informaciones que estaban equivocadas apuntaban a que uno de los fallecidos era una mujer de 85 años.

Se ha confirmado al menos una decena de heridos, dos de ellos muy graves: uno, de 53 años, ha sido trasladado al hospital Ramón y Cajal y otro, son quemaduras en piernas y un traumatismo torácico, a La Paz. Además, un varón de 26 años se encuentra moderado-grave con una fractura de tobillo y trauma lumbar, ha indicado a Europa Press una portavoz de Emergencias Madrid.

Comienza este jueves la demolición controlada de las plantas superiores

La demolición controlada de las plantas superiores del edificio siniestrado por una explosión en la calle Toledo comenzarán este mismo jueves a primera hora, según ha avanzado el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes.

Las grúas empezarán a llegar a las 8 horas para empezar la demolición de lo que queda en pie del número 98 de la calle Toledo. Hay que realizar esta operación "muy poco a poco" porque no se puede hacer desde dentro ante la imposibilidad de pisar esas plantas. ha asegurado el delegado de Desarrollo Urbano

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ya había avanzado que estas plantas "tendrían que ser objeto de un derrumbe controlado". Además, los bomberos tendrán que revisar la pared medianera con la residencia de ancianos colindante, en la que nadie ha resultado herido.

Sigue en directo el estado de la situación

Evacuados los alumnos y los ancianos del colegio y la residencia cercanos

En el radio de la explosión, hay una residencia de ancianos y un colegio, que, en principio, según ha informado el alcalde, no se habrían visto afectados por la explosión y por lo tanto no ha habido que lamentar heridos graves. Los ancianos residentes en Los Nogales La Paloma han sido trasladados a un hotel cercano hasta que se terminen de evaluar los posibles daños estructurales y parece que serán trasladados a otras residencias cercanas.

Respecto al colegio La Salle La Paloma, Martínez Almeida ha querido tranquilizar a las familias confirmando que no hay que lamentar heridos en el colegio. Se ha evacuado a los niños y a los docentes que se encontraban dentro de las instalaciones. Debido a la nieve, el patio no podía usarse y cuando han caído los cascotes del edificio colindante no se encontraba ningún escolar allí. Según la Consejería de Educación de Madrid, el edificio del colegio concertado, con entrada por la calle de La Paloma, en el número 21, ha sufrido desperfectos en varias aulas.

Una explosión en la parroquia de la Virgen de la Paloma

Desde su cuenta en Twitter, la castiza Parroquia de La Paloma, afirma que la zona afectadas son los salones y la vivienda de los sacerdotes de dicha parroquia; la Iglesia de la Paloma, donde se encuentra la imagen de la Virgen de la Paloma, no parece haber resultado dañada. "Los sacerdotes están atendidos por samur y fuera de peligro. Hay una persona laica que estaba allí que no se la localiza", han recalcado.

El alcalde Martínez Almeida fue la primera autoridad en hablar desde el lugar de la explosión. Él mismo confirmaba que cuatro plantas de la Parroquia habían resultado afectadas y, en aquel momento, que dos personas habían fallecido. Informaba de que varias personas estaban siendo atendidas por los servicios hasta allí desplazados (nueve dotaciones de Bomberos y 11 de Samur). Además, avisaba de que la tardanza en extinguir el fuego en el edificio lo marca el protocolo a seguir al tratarse de una explosión de gas.

Pedro Sánchez manda su apoyo a Almeida

"Desgraciadamente tenemos que lamentar la muerte de varias personas en la explosión de la calle Toledo. Acabo de hablar con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, para expresarle mi apoyo y solidaridad. Todo nuestro pesar y cariño a los familiares de las personas fallecidas y heridas", ha tuiteado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Colaboración ciudadana

Bares de la zona, como el Bar Muñiz, están sirviendo de refugio para la gente herida. También el Café Pavón, a través de sus redes, ha asegurado que "si alguien tiene familiares en el centro de mayores de calle Toledo y quiere contactar estamos en con ellos a resguardo en los bares cercanos " le envien un mensaje directo a través de Twitter e intentarán ayudar a que se contacte con ellos.

También el hotel que se sitúa frente a la residencia ha informado en sus redes de que están acogiendo a los ancianos de la residencia y que se puede contactar con ellos a través de un teléfono.

Protección Civil de Madrid ha pedido a los vecinos y curiosos que no se acerquen a la zona para así facilitar los accesos a los vehículos de emergencia.

Imágenes espectaculares de lo ocurrido en redes

“Estoy atrapado en el quinto piso. Recen por mí”, es lo que dice Matías, un sacerdote de La Paloma en un vídeo. El periodista y compañero de Onda Cero Chapu Apaolaza ha subido el vídeo a su perfil personal.