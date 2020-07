Así es la cartilla Covid-19 para la Comunidad de Madrid anunciada por Ayuso

Díaz Ayuso ha avanzado que la cartilla Covid-19, similar a una cartilla de vacunación internacional, tendrá réplica en la tarjeta virtual, para que aquellos ciudadanos que hayan pasado la enfermedad y tengan anticuerpos, o se hayan realizado pruebas PCR, puedan aportar esa información en la cartilla.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha defendido la cartilla anunciada por la presidenta de la Comunidad, y ha recalcado que "no es desproporcionada" si ayuda a evitar otro confinamiento.

"El planteamiento no es si nos gusta o no, hay que pensar si después de lo que hemos pasado, las miles de muertes, si esta medida es desproporcionada y no lo es", ha asegurado. El alcalde ha insistido en que la cartilla "no es desproporcionada" si sirve para "evitar dar un paso atrás y evitar otro confinamiento".

Así es la cartilla Covid-19 anunciada por Ayuso

Ayuso ha asegurado que el objetivo de la cartilla COVID es "demostrar quiénes en estos momentos no pueden contagiar ni ser contagiados" y pueden volver a una "cierta normalidad", para así "evitar confinamientos", y que estas personas puedan acceder a gimnasios, museos, cines o a cualquier recinto cerrado y puedan "seguir su vida normal", al tiempo que "extreman las precauciones" sobre los más vulnerables.

Ha aseverado que esta cartilla "no es ninguna discriminación", porque "estamos en una epidemia y tiene lógica que pongamos nombres y apellidos a quienes están protegidos y a quien puede estarlo", mediante un registro de quién ha tenido la enfermedad y quién tiene anticuerpos.

"No queremos discriminar, queremos proteger", ha afirmado Díaz Ayuso.