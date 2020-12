Ayuso, en defensa del rey emérito: "La ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley"

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a protagonizar una declaración que se ha vuelto viral por su respuesta en la Asamblea de Madrid a las críticas al emérito de Pablo Gómez Perpinyà, portavoz de Más Madrid. "La ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley. El rey don Juan Carlos no es como usted, ni muchísimo menos. Ha sido un gran embajador de este país, y gracias a su trabajo salimos de una dictadura a una democracia", ha declarado Ayuso. "Su problema no es el rey Juan Carlos, es Felipe VI y la monarquía parlamentaria porque representa a todos los españoles", ha añadido Ayuso, que asegura que Más Madrid quiere una "república bananera".

Después de conocerse que el rey emérito ha pagado 678.000 euros a Hacienda para regularizar su situación pese a que todavía no se le ha reclamado ninguna cuantía, Ayuso ha asegurado que ella respeta la "trayectoria de don Juan Carlos" y que "como contribuyente anónimo no tiene nada que hablar sobre su condición con Hacienda". Más Madrid, por otro lado, insiste en denostar al rey y calificarlo de "fugado" y ha calificado el desliz de la presidenta como "Ayusada": "Atención a la sarta de Ayusadas una tras otra sobre el Rey fugado", ha tuiteado el portavoz del partido.

Ante la frase que ha provocado tanto revuelo "no todos somos iguales ante la ley", la presidenta de la Comunidad de Madrid ha publicado un tuit en el que parece corregir su desliz. "Y que no quepa duda: "Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley pero Don Juan Carlos no ha sido un ciudadano más", ha escrito Ayuso.

Ayuso ha mostrado en más de una ocasión su férrea adscripción a la monarquía, que asegura, "van históricamente unidos de la mano", y achaca a Gómez Perpinyà que su partido quiera destruir las instituciones.