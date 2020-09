Ayuso solicita una estrategia nacional y la coordinación entre las Comunidades Autónomas para gestionar la pandemia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, critica en una entrevista en laSexta Noche la gestión de la pandemia por parte del Gobierno y aboga por una estrategia nacional y la coordinación entre comunidades autónomas. Además, insistió en que el regreso de los niños al colegio es seguro.

Díaz Ayuso aseguró en sus declaraciones que "hace falta una estrategia nacional", a la vez que se mostró crítica con la gestión del Ejecutivo central: "Si yo actué tarde, imagínese el Gobierno de España". Asimismo, denunció que el país ha pasado "del estado de alarma absoluto a la nada por parte del Gobierno".

La dirigente madrileña insistió también en que las comunidades autónomas deben trabajar conjuntamente: "Ahora lo que tengo claro es que tenemos que unirnos porque ahora tenemos que hacer estrategias comunes". Por este motivo, anunció que el próximo lunes se reunirá con los presidentes de Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Asimismo, defendió las medidas adoptadas en Madrid para frenar los contagios y, a pesar de que las cifras señalan a esta comunidad como "epicentro" de la pandemia en España, explicó que esto se debe a la elevada densidad de población y la movilidad. No obstante, no descartó medidas adicionales más estrictas como confinamientos o "parones": "No descarto absolutamente nada en este momento, estamos todos en vilo. Tomaré cualquier decisión que haga falta".

En relación a la vuelta a las aulas y la seguridad de los alumnos en ellas, anunció que el martes se incorporarán un total de 11.000 profesores más a los distintos colegios de la comunidad. "El contagio podrá producirse o no, pero las clases serán más seguras que antes", apuntó.

Respecto a las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que culpaba a Madrid de ser una "bomba radioactiva vírica", Díaz Ayuso aseguró le ha pedido disculpas, algo que le "honra".

Asimismo, lamentó el "relato sesgado" de que, cuando se habla de Madrid, se ponga el foco "solo en lo malo" y no se tenga en cuenta que Madrid lo componen "ciudadanos de todo el mundo" y que, además, "es una composición de España".