Ayuso es nombrada alumna ilustre de la UCM entre partidarios y detractores

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido en la Universidad Complutense, donde cursó su carrera de periodismo, un reconocimiento como alumna ilustre.

El homenaje se ha producido entre medidas de seguridad ante las protestas que ha suscitado este acto.

Ante el rechazo que ha despertado que le otorguen este premio, Ayuso ha precisado que se lo dan por "ser la presidenta de todos los madrileños" y no por cuestiones académicas, ya que de ser así "francamente, a lo mejor ni siquiera lo hubiera aceptado; pero no va por ahí", ha asegurado.

1.500 firmas en contra del nombramiento

Respondía así la presidenta madrileña a las 1.500 firmas que integrantes de la comunidad académica de la UCM, entre ellos 96 docentes, junto con investigadores y alumnos, han presentado en contra del nombramiento; mientras que fuentes académicas han indicado que el 75 % de la Junta de la Facultad de Ciencias de la Información rechaza el nombramiento.

El rechazo de los catedráticos y profesores viene motivado tanto por las declaraciones de Ayuso cuestionando la evidencia del cambio climático, como por la coincidencia con las elecciones autonómicas de mayo próximo, lo que podría tener connotaciones políticas para la universidad.

Las tensiones causadas por esa distinción provocaron la dimisión del vicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio, han asegurado fuentes académicas.

Junto con Ayuso han sido distinguidos los periodistas Almudena Ariza, Ángel Expósito y Xurxo Torres; el escritor Arturo Pérez Reverte y el actor Antonio de la Torre, también periodistas; el documentalista y fotógrafo Miguel Trillo, y el fundador de la agencia de publicidad China, Rafa Antón.

Además, las asociaciones estudiantiles han convocado una protesta hoy, día de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas.

Protestas de partidarios y detractores

Estudiantes, docentes y trabajadores de la UCM se han concentrado este martes contra el reconocimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Alrededor de doscientas personas, lanzando mensajes como 'Ayuso de ilustre no tiene nada', 'Viva la lucha de la sanitarias', 'Ni un euro más para la privada' y 'Las ilustres están fuera', se han acercado todo lo posible al edificio de la Facultad de Ciencias de la Información protegido por Policía Nacional.

Se ha desplegado un fuerte dispositivo policial en el que se han establecido varios anillos para evitar el acceso de los manifestantes al recinto y ha desplazado al lugar más de diez furgones policiales.

De hecho, solo tenían permitido el acceso a esta dependencia de la Universidad Complutense de Madrid los estudiantes con carnet de Ciencias de la Información. En un momento ha habido un puntual problema, ya que alumnos de Ciencias Políticas dan clase en este edificio pero no contaban con la acreditación específica específico de esta facultad.

Por otro lado, también se han concentrado en la facultad defensores de la presidenta, que al grito de 'Comunista el que no bote', 'Viva España' o 'Viva la Guardia Civil', han mostrado su apoyo a la decisión de nombrar a Ayuso alumna ilustre de la UCM.

La alumna con mayor nota de la Facultad de Ciencias de la Información: "Ayuso, pepera, los ilustres están fuera"

La alumna reconocida con la mayor nota de la Facultad de Ciencias de la Información, Elisa María Lozano Treviño, ha aprovechado su oportunidad en el estrado para afirmar que está "harta de la titulitis" y concluyó su discurso diciendo: "Ayuso, pepera, los ilustres están fuera".

Lozano ha afirmado que no rompía el reconocimiento porque "creo que es un delito", pero ha aseverado que el título no le servía "para nada" y que estaba "harta de la titulitis". En este sentido, defendió que "la Complutense es increíble y son los que están ahí fuera manifestándose y los profesores de verdad".

Además, ha denunciado que "Ayuso no está haciendo nada por nosotros", por lo que "es un día de luto, es un día muy triste", porque "nos han tirado por tierra" y ha asegurado que "no iba a venir", pero "lo he hecho para aprovechar mi discurso".