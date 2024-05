Ayuso llama a "derribar el muro" de Sánchez y emula a Milei: "¡Esta es la casa de todos, carajo!"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado este domingo a aprovechar las elecciones europeas para hacer frente al "Gobierno autoritario" de Pedro Sánchez, y ha proclamado: "Su muro, como el de Berlín, ha de ser derribado entre todos".

Ayuso ha sido una de las intervinientes en el multitudinario acto organizado por el PP en la madrileña Puerta de Alcalá, convocado en respuesta a los cinco días de reflexión que se tomó Sánchez para decidir si seguía al frente del Ejecutivo, y al que han asistido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, los expresidentes de Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy y los presidentes autonómicos.

En su discurso ha cargado repetidamente contra Sánchez, comparándolo con Maduro y su régimen en Venezuela y acusándolo de estar "enloqueciendo" la vida política: por todo ello, Ayuso considera que los comicios del 9 de junio son un plebiscito entre "España o Sánchez".

"Aquí lo tenemos claro: no a los muros, no a los totalitarismos que destrozaron Europa en el siglo XX, no al comunismo, al fascismo y al nacionalismo: ¡esta es la casa de todos, carajo!", ha exclamado Ayuso antes de apuntar que palestinos, judíos e israelíes son acogidos en Madrid y que "no hay derecho a utilizar el drama, el dolor y la muerte para dividir".

Y ha agregado: "Pretenden que los ciudadanos compren que Israel es el enemigo, que Otegi y sus muchachos son gente de paz y que la Guerra Civil es rabiosa actualidad (...). Desde hace dos siglos todos los totalitarios han sido antisemitas, qué casualidad".

"El camino que vamos a tomar" es el venezolano, según Ayuso, pues Sánchez "hará todo lo que sea" para controlar la Justicia "como la Venezuela de Maduro".

También ha tenido muy presente la "nefasta" y "corrupta" ley de amnistía, que previsiblemente aprobará el Congreso el jueves. "El Gobierno se ahoga en falsos pucheros nostálgicos avisando de que viene la extrema derecha mientras él pacta con los partidos que han hecho del racismo y la xenofobia su razón de ser (...), es él el que pacta con los extremos", ha dicho.

"Sánchez pretende que sea delito lo que no le gusta oír", ha continuado la presidenta madrileña, a cuyo juicio el líder socialista pretende "que en la opinión pública no exista una trama de corrupción" ligada al PSOE o "que los ciudadanos vean persecución en la exigencia de explicaciones por las actividades improcedentes de la mujer del presidente del Gobierno".

El juez que instruya ese caso, ha ironizado Ayuso, "va a tener que llevar casco y convoy de la ONU para entrar en su juzgado".

Por contra, Ayuso ha denunciado un "señalamiento" a su "entorno familiar" (su pareja es objeto de una investigación por presunto fraude fiscal). "Lo digo una vez más: me gusta la fruta", ha añadido, aludiendo a la frase que el PP le atribuyó cuando fue cazada llamando "hijo de puta" al jefe del Ejecutivo.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que el 9 de junio es una "maravillosa" oportunidad para "dar carpetazo a la 'sanchosfera'", que para él es "una forma de entender la política mediante la corrupción". Sánchez "está en la cúspide de la trama de corrupción de Koldo, Ábalos y etcétera", ha apostillado.

Almeida ha añadido que, tras las derrotas del PSOE en las últimas elecciones generales, autonómicas y municipales, Sánchez "es un perdedor que arrastra en su derrota a España, y eso no lo podemos permitir".

"Está a trompazos con Milei, está con Palestina y está con la amnistía porque de lo único que no quiere hablar es de España (...). Que no nos distraigan con sus excusas y con sus fuegos artificiales", ha zanjado.