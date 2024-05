El PP desborda el centro de Madrid en su protesta contra el Gobierno de Sánchez y la amnistía

Miles de personas con banderas de España y de la UE han secundado la quinta movilización del PP de Alberto Núñez Feijóo contra el Gobierno de Pedro Sánchez, con la ley de amnistía de nuevo como eje central de la protesta, dado que su aprobación definitiva está previsto dentro de cuatro días en el Pleno del Congreso.

Los asistentes a este acto del PP, en plena campaña electoral de las europeas, han portado pancartas en las que se leía 'España contra la amnistía y corrupción. Dimisión ya'; 'Sánchez fuera del partido. Sánchez traidor y mentiroso'; o 'Rata vende patria';

Pese a los más de 30 grados al sol que marcaba el termómetro en Madrid, miles de personas se han acercado a la Puerta de Alcalá, donde el DJ Pulpo --habitual en los actos electorales del PP-- ha animado con su música y ha pedido a los congregados levantar las banderas en este acto ante el "nuevo atropello de Pedro Sánchez".

Todos los 'barones' de PP han secundado la movilización, salvo la extremeña María Guardiola, que sigue recuperándose tras su ingreso hospitalario. También se han acercado muchos cargos territoriales, después de que el PP haya fletado autobuses desde algunas provincias para llenar la Puerta de Alcalá.

Además, se han sumado los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, así como los miembros de la candidatura europea, que han posado ante los medios a los pies del escenario situado en la Puerta de Alcalá.

Cuatro días antes de que el Congreso apruebe la ley de amnistía

Se trata de la quinta movilización que convocan los 'populares', que ya se concentraron en Madrid en defensa de la igualdad de los españoles y contra la amnistía en cuatro ocasiones anteriores: la plaza de Felipe II el 24 de septiembre; en la Puerta el Sol el 12 noviembre; y el Templo de Debod el 3 de diciembre; y la plaza de España el 28 de enero.

Esta protesta del PP se produce pocos días antes de que se apruebe de forma definitiva la amnistía --el día 30 de mayo en el Pleno del Congreso, que levantará el veto del Senado--, lo que permitirá al PP hacer bandera contra esta norma en su periplo electoral por España en los días restantes de campaña.

Este sábado en Tomelloso (Ciudad Real), Feijóo ya anticipó que en este acto en la Puerta de Alcalá se escuchará la respuesta de los españoles "al muro, al fango, a la frivolidad, al radicalismo, al separatismo, a las subidas constantes de impuestos, a la amnistía y al Gobierno del bulo".

Aparte de Feijóo, que clausurará el acto, está previsto que suban a la tribuna de oradores la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el filósofo y escritor Fernando Savater, que cierra de forma simbólica la lista del PP a las elecciones europeas.

El PP cifra en cerca de 80.000 personas los asistentes contra la amnistía y el Gobierno de Pedro Sánchez. Los asistentes a este acto del PP, en plena campaña electoral de las europeas, han portado pancartas en las que se leía 'España contra la amnistía y corrupción. Dimisión ya', 'Sánchez fuera del partido. Sánchez traidor y mentiroso' o 'Rata vende patria'.

Además, han coreado gritos de 'libertad, libertad' mientras hablaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha exclamado: "Esta es la casa de todos, carajo", cosechando un fuerte aplauso de los concentrados tras parafrasear en parte el eslogan del presidente de Argentina, Javier Milei, con su 'Viva la libertad, carajo'.

Almeida apela a los españoles a "acabar con la sanchosfera"

El alcalde de Madrid aseguró que las elecciones europeas son "una oportunidad maravillosa" de "dar carpetazo a la sanchofera", por lo que reclamó concentrar el voto en el Partido Popular. José Luis Martínez-Almeida fue muy duro con Sánchez, a quien acusó de estar en la "cúspide" del 'caso Koldo', la presunta trama de corrupción en la venta de material sanitario defectuoso.

Además, denunció que Sánchez ha incurrido en "corrupción democrática" al "vender España por siete votos", "institucional" con "Tezanos y compañía" y "económica" a través del Gobierno y el PSOE, en alusión al 'caso Koldo'. Por último, deploró que el Congreso vaya a aprobar definitivamente la ley de amnistía y advirtió a Sánchez de que culminará así "el día de la infamia".

Feijóo pide a Sánchez adelantar elecciones y poner punto y final a una legislatura perdida

El líder del PP por su parte pidió al Gobierno que retirase la ley de amnistía y convocase elecciones generales para poner "punto y final" a una legislatura que "ya está perdida".

Durante el acto, Feijóo instó a Sánchez a que disolviera las Cortes, porque el país ya estaba "harto" de la "arrogancia, de la mentira y del egoísmo" del presidente del Gobierno. "Pedimos que se nos consulte, que retire la ley de amnistía y nos consulte a todos los españoles...que nos deje hablar porque nos ha engañado y a los suyos también", ha dicho al tiempo que ha incidido en que "tenemos un Gobierno que nos desprecia y nos ha vendido a todos los españoles por siete votos", afirmó.

Ayuso llama a "derribar entre todos" el "muro" de Sánchez y su "gobierno autoritario"

La presidenta de la Comunidad de Madrid también intervino en el acto. Ayuso llamó a aprovechar las elecciones europeas para hacer frente al "Gobierno autoritario de Sánchez" y proclamó: "Su muro, como el de Berlín, ha de ser derribado entre todos".

En su discurso, la presidenta madrileña cargó repetidamente contra Sánchez comparándolo con Maduro y el régimen en Venezuela y acusándolo de estar "enloqueciendo" la vida política: por todo ello, Ayuso consideró los comicios del 9 de junio un plebiscito entre "España o Sánchez".

"Aquí lo tenemos claro: no a los muros, no a los totalitarismos que destrozaron Europa en el siglo XX, no al comunismo, al fascismo y al nacionalismo: ¡esta es la casa de todos, carajo!", ha exclamado Ayuso antes de apuntar que palestinos, judíos e israelíes son acogidos en Madrid y que "no hay derecho a utilizar el drama, el dolor y la muerte para dividir", afirmó.