Ayuso asume el nuevo mandato con "vitalidad" y "sin dejar que el rencor nos distraiga"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tomado posesión este viernes en la Casa de Correos y ha asegurado que asume este nuevo mandato con "más vitalidad, ganas y confianza en el futuro", por lo que no dejará "que el desánimo ni el rencor" les distraiga.

Tras jurar la Constitución por tercera vez como presidenta regional, Ayuso ha realizado un breve discurso en la Casa de Correos. Al acto asistió la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, junto con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ambos en representación del Ejecutivo central.

Con más vitalidad y ganas

"Cada vez asumo la Presidencia de la Comunidad con mayor humildad y responsabilidad, pero también con más vitalidad, ganas y confianza en el futuro", ha resaltado tras asegurar que "en Madrid todos vamos en el mismo barco". "La Comunidad de Madrid es patria de todos", ha celebrado, "sin dejar que el desánimo ni el rencor nos engañen y nos distraigan".

Se ha emocionado cuando ha dicho que "por tercera vez en cuatro años tengo el honor de presidir el gobierno de la Comunidad de Madrid" y ha insistido en que "comienza una nueva etapa" para la región bajo "la renovación, la ilusión y las ideas nuevas". "Lo mejor está por llegar", ha vaticinado

Ha dedicado además palabras a sus nuevos consejeros tras anunciar el pasado jueves sus nombres y se ha referido al "renovado equipo de profesionales" formado por "hombres y mujeres en el mejor momento de sus vidas, con gran experiencia y conocimiento de sus respectivos ámbitos, llenos de ganas, ilusión y vitalidad, con empuje e ideas nuevas".

Feijóo pone a Madrid como modelo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arropado a Ayuso y ha aprovechado para defender el ejemplo de Madrid como su modelo, "en Madrid no hay preguntas que contestar y le pido a todos los españoles que quieran cambiar el sanchismo, populismo y el independentismo que me den un mandato y les aseguro que no les voy a defraudar. Ese es mi modelo, conocido en todo el territorio nacional", ha recalcado.