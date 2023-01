El Ayuntamiento de Madrid avisa: los coches que ya no podrán circular por la M30

A partir del 1 de enero de 2023 ha entrado en vigor la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Madrid por el que algunos vehículos dejarán de poder circular por la M-30. Se trata de una limitación para los vehículos más contaminantes, según explican en la web del Ayuntamiento.

¿Qué vehículos tendrán nuevas restricciones?

Los turismos con la etiqueta medioambiental A que no estén empadronados en Madrid ni abonen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en la capital tendrán restringida la circulación en la M-30.

Además, a partir del 1 de enero de 2024, los vehículos A tendrán prohibido el "acceso y su circulación por todas las vías públicas urbanas del municipio de Madrid".

Y desde el 1 de enero de 2025, "la prohibición de 2024 se extiende también para los turismos A domiciliados en Madrid y que figuren de alta en el padrón del IVTM del Ayuntamiento de Madrid". Asimismo, los vehículos A que no sean turismos (camiones, furgonetas, motocicletas y ciclomotores), que hasta entonces no tienen restricciones, tampoco podrán circular por la capital.

¿Cuáles son los turismos A?

Aquellos vehículos gasolina que fuesen matriculados antes del año 2000 y los diésel matriculados antes del 2006.

Prórroga para los vehículos de mercancías ligeros

Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido prorrogar durante un año más, hasta el 2024, el acceso de vehículos de mercancías ligeros con clasificación B al interior de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el Distrito Centro.