Arden varias hectáreas de pasto en un incendio forestal en el cerro de El Viso

Varias dotaciones de Bomberos y Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid están trabajando desde primera hora de esta tarde en un incendio forestal que ha comenzado en un punto cercano al Cerro del Viso, ha confirmado una portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.

El fuego ha comenzado en una zona de pastos de Torres de la Alameda minutos después de las 15 horas de este miércoles, extendiéndose poco después al conocido paraje del Cerro del Viso, una zona de pinares que pertenece a los términos municipales de Torres, Alcalá de Henares y Villalbilla.

En el lugar estaban trabajando a las 15 horas un total de 13 dotaciones terrestres de bomberos y brigadas forestales y 6 dotaciones aéreas. Su objetivo es que no llegue mucho al Cerro, tras comprobar y evitar que las llamas se propaguen a las viviendas de urbanizaciones cercanas. De momento, el incendio no está controlado y no hay heridos ni intoxicados.

La zona está muy cercana al casco urbano de Alcalá de Henares y algo más lejano del de Torrejón de Ardoz, localidades donde se ve y en algunos puntos se huele la inmensa humareda que ha generado el fuego, que ya ha quemado varias hectáreas. También lo pueden ver con detalle los conductores de la M-300 y la M-203.