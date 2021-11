Joy to the world, el macroevento de la Navidad en Madrid: localización, horarios, días y precio

Ya están abiertas las puertas de Joy to the World, el macroevento de la Navidad que se traerá de nuevo la magia y la ilusión de esta fecha tan señalada a Madrid.

20.000 m2 dedicados a la Navidad

Quienes visiten este espacio podrán disfrutar de una experiencia única en nuestro país con más de 20.000 m2 dedicados a la Navidad y distribuidos en dos grandes espacios: El Paseo de las Luces y El Pueblo de la Navidad.

Está pensado para todas las edades e invita a compartir un momento en el que todos los visitantes despierten su lado más navideño y se impregnen de la magia de la Navidad.

El CEO de DUO Emotion Brand, agencia organizadora de Joy to the World, ha afirmado que "la última Navidad sin duda no fue como la soñamos. Después de un año de espera, queremos que esta vuelva a ser mágica y que la celebremos por todo lo alto. Y no se nos ocurre mejor lugar para hacerlo que en Joy to the World, el lugar donde nace la ilusión por la Navidad".

¿Qué días y dónde se podrá disfrutar de Joy to the World, el macroevento de la Navidad?

Esta experiencia dedicada a la Navidad y única en nuestro país tendrá lugar en el recinto Ferial – IFEMA Madrid (Parking azul y Pabellón 3) y contará con dos grandes espacios en los que disfrutar toda la magia de la Navidad:

El Paseo de las Luces:

Una ruta de 1 km en el parking azul de IFEMA tematizada con distintas zonas que plantea un viaje inolvidable lleno de luz y color hacia el mundo de la Navidad, el Pueblo de Joy to the World. Desde hoy, 18 de noviembre 2021 y hasta el 5 de enero 2022, se podrá(uno de los más altos de Europa) en el centro del recorrido deslumbrarán al visitante en un paseo lleno de alegría, luz y color.

Es un espacio de 10.000m2 diseñado para ser recorrido en coche en un viaje de 15 minutos, donde se podrán encontrar escenarios diferentes que se disfrutarán gracias a la Realidad Aumentada de la app oficial. Cada parada cuenta con una historia especial que se podrá descubrir en los audiocuentos también disponibles en la app. Quienes no tengan coche y quieran disfrutar del paseo podrán hacerlo gracias a la colaboración con SEAT, que cederá sus vehículos con conductor para hacer el recorrido y que nadie se lo pierda.

El Pueblo de la Navidad:

Este espacio, que abre sus puertas el 4 de diciembre hasta el cinco de enero,

Comprar los regalos más especiales, degustar sus sabores más típicos y divertirse a lo grande son solo algunas de las actividades que se podrán hacer, además de pasear por el mercado con numerosas casetas y disfrutar de las zonas de descanso y de actividades para todos los públicos.

Los días 24 y 31 de diciembre Joy to the World permanecerá cerrado.

Una gran pista de hielo

Para completar la experiencia, no puede faltar una gran pista de hielo sintético, salas instagrameables, tren de la Navidad y un buzón donde entregar personalmente la carta con deseos navideños.

Horarios

El Paseo de las Luces: de 18:00h a 00:00h. Todos los días de lunes a domingo.

El Pueblo de la Navidad: Los horarios cambian en función de los días

¿Qué precio tendrá?