Cifuentes dice que Espinar "la lía en Lavapiés a golpe de tuit" y este responde que en esta materia "no amañará la nota"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes , ha espetado al secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar , que se dedica "a liarla en Lavapiés a golpe de tuit" y él le ha respondido que en "esta materia no podrá amañar la nota", en referencia a la polémica de sus notas del máster de la Universdiad Rey Juan Carlos.

Así, lo ha sostenido la dirigente autonómica durante una pregunta en el Pleno de la Asamblea que le ha formulado la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta sobre el proyecto de la ley del suelo.

"Ustedes no han presentado ni una sola sugerencia, eso sí que tienen ustedes matrícula de honor en disparar el precio de la vivienda y bloquear cualquier desarrollo urbanístico. Eso es lo que ustedes hacen por no hablar del concepto de urbanismo de su secretario general -- Ramón Espinar-- que cuando no especula se dedica a liarla en Lavapiés a golpe de tuit", ha criticado la presidenta regional al mismo tiempo que ha mostrado su apoyo a los vecinos de Lavapiés por los "bulos" del partido morado.

Por el artículo 114 del Reglamento, Ramón Espinar ha pedido la palabra por alusiones, después de la acusación de la presidenta regional al tuit que escribió el diputado de Podemos. "Los derechos son para todos pero su tutela se tiene que ejercer, precisamente, sobre quienes lo necesitan. Hoy es un día triste en España. No hemos estado a la altura de los Derechos Humanos. Hemos fracasado como democracia", escribió en esta red social.

Espinar le ha contestado que en Lavapiés "ha fallecido un ciudadano senegalés y padecía una cardiopatía y nunca había tenido una atención sanitaria. "Eso es un fracaso de la democracia y de los derechos humanos y es un ciudadano madrileño. Y esto lo representa aquí y lo representa en cualquier lugar del mundo. En esta materia también suspende usted y no va a poder amañar usted la nota", ha ironizado.