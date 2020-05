Si no soplas velas en una tarta, no es un cumpleaños

"Pá comerse Madrid" con Isabel Aires

¡Pues ha llegado el 28 de mayo y es mi cumpleaños! Como estoy en la mitad de la década, este año pensaba hacer una gran fiesta en casa, con BBQ, piscina, soplar las velas, brindar… Y aunque por ahora no lo voy a poder organizar, sí que puedo hacer varias celebraciones con grupos de hasta 10 personas. Para mi no hay un cumpleaños que se precie que no acabe con una tarta de cumpleaños. Si no pienso un deseo y soplo velas, no es cumpleaños.