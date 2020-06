Al rico helado madrileño

"Pá comerse Madrid" con Isabel Aires

Comienza el verano, mi estación favorita del año. Días largos, vacaciones, terraceo, sandalias, calor… y en lo gastronómico, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Los helados para refrescarnos. Por supuesto, no podía traer un helado cualquiera, los que yo quiero contaros son artesanos, elaborados con las mejores materias primas e ingredientes y, algunos de ellos, llevan en Madrid unas cuantas décadas. Es más, me recuerdan a mi infancia, porque mi madre me llevaba e ir a alguna de estas heladerías, era como día de fiesta.