Manjares navideños sin salir de casa

Por eso, hoy quiero poner fácil las compras, para que en un solo "clic", tengamos todo en casa. Por supuesto, haciendo gala de nuestro “Pá Comerse Madrid”, no podía ser menos en la selección de productos que os traigo, con empresas además que llevan varias generaciones demostrando su buen hacer y adecuándose a los tiempos. Porque comprar desde el ordenador o teléfono, y recibir en casa productos de Km 0, hoy en día es así de fácil: ¡Clic! Vamos a empezar por la selección de carnes y para ello nos vamos a la tienda online de Solobuey, (www.solobuey.com), empresa de Luis de Blas y sus hijos María y Raúl, tercera y cuarta generación que lleva desde 1912 distribuyendo las mejores marcas y productos selectos y que, desde Mercamadrid, tras realizar el pedido online, nos envían cordero, cochinillo, chuletones o solomillos de Sierra de Guadarrama, Segovia o Ávila, además de embutidos ibéricos y de cebo, foies, quesos… Y ahora, en Navidad, nos facilitan doblemente la tarea al mandarlo directos a casa en 24-48 horas y con sus elaborados rellenos y hechos en Villanueva de la Cañada: Picantones, pavo de granja o muslos de pollo rellenos con la mejor carne picada de pollo, ciruelas pasas, orejones de albaricoque, jamón serrano, piñones, pimienta y trufa y bañados con Pedro Ximénez. O por ejemplo un pato a la naranja para ser original! Por supuesto si necesitamos asesoramiento, por teléfono nos ayudan para ver recetas, cantidades por comensal, etc. Sigamos por pescados y mariscos. Sí, esto de Km 0 quizás no es tanto, pero de quien hablamos trae la gran mayoría de productos de los mejores puertos pesqueros de España y es una empresa madrileña que lleva desde 1911 siendo la mejor pescadería de Madrid. No podíamos hablar de otros que de Pescaderías Coruñesas. (https://www.pescaderiascorunesas.es/). También nos lo pone fácil con su tienda online: Almejas, berberechos, bogavantes, bacalaos, doradas y hasta angulas que podemos tener en casa en un momento. Si hablamos de anchoas, pues resulta que tenemos una empresa también madrileña, que trae las anchoas del cantábrico y se preparan aquí, en la fábrica que tienen en Guadarrama y que incluso se puede visitar. Hablamos de Casa Santoña (https://casasantona.com/) que también lleva 3 generaciones. Desde la comodidad del ordenador en su tienda online podemos encontrar manjares como anchoas de diferentes calibres en semiconseva y salazón, ahumados… Y todo por supuesto de producción propia. Vámonos a por la sección líquida de la cena, porque es una parte también muy importante, para armonizar con todo esto. Nos vamos sin movernos del sofá a Vinoteca Tierra (https://www.vinotecatierra.es/main/), tienen dos tiendas físicas en el Mercado de la Paz y Ronda de Segovia donde dos sumilleres te asesoran lo que comprar, y en su tienda online grandes vinos nacionales, franceses, champagnes y en la parte que nos toca de aquí cerquita, vamos a comprar de la D.O Cebreros, que está en Sierra de Gredos, con sus vinos La Viña de Ayer y Naranjas Azules. O los vinos de Ziries, unas garnachas con mucha personalidad como su ‘Viento Fresco’ Y para terminar con el mejor sabor de boca, los dulces. También online y también con una empresa de antes de ayer, de 1931, la archiconocida Pastelería Mallorca que nos deleita con sus Troncos de Navidad tradicional, Tronco de almendras y naranja, Tronco de Moët Chandon y fresas confitadas, el Tronco de vainilla y chocolate negro, y un postre hecho con sus 4 tartas clásicas que forman el número del nuevo año 2020 y lleva: milhojas de frambuesa, tres chocolates, selva negra y San Marcos. Además online también su selección de Tabletas de turrón, Barritas de guirlache, Polvorones o el pastel de Gloria (mazapanes rellenos de yema de batata) ¡Feliz Navidad!