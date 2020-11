"Pá comerse Madrid" con Isabel Aires

Dulces de Todos los Santos

El domingo es el Día de Todos los Santos, una tradición cristiana que viene de lejos, tanto como del Siglo IV, cargada de simbología, y por supuesto yo tenía que llevármelo a mi lado Gastro, porque ahí también está lleno de costumbres con los buñuelos y los huesos de Santo. Y estas tradiciones no debemos dejar que nos las quite nadie, ni siquiera este bicho malo que anda suelto. Porque se dice pronto, pero en Madrid, según la Asociación de Pasteleros estos días se consumen más de 260 toneladas de estos buñuelos y 140 de huesos. Así que ‘echémonos’ a las calles de nuestra capital ya que no podemos salir y consumamos buñuelos, que será una alegría para el paladar.

