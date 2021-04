La Brújula de Madrid 19/04/2021

Hoy hemos estrenado campaña electoral con sus promesas, sus propuestas y sus actos. Que no falte la bronca diaria entre el Gobierno de Ayuso y el de Sánchez, hoy tenemos doble toma: por los actos electorales y por los toros. Para no caer en el monocultivo electoral Tamara Guijarro nos ha preparado una agenda semanal y Granullaque nos ha enseñado a querer y cuidar los murciélagos. La música la han puesto The Doors porque cumple 50 años el LA Woman, que digan lo que digan es un discazo.