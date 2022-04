La Brújula de Madrid 06/04/2022

Con David del Cura

En el día en el que el Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo para el himno de Sevilla la Nueva hemos charlado con el alcalde y con el compositor que nos ha cantado “a capella” la primera frase. Nos hemos pasado por la expo de Gades en el Fernán Gómez. También hemos charlado con Edu Pinilla, ex de Burning, que mañana presenta disco y además hemos contado lo de la comisión de investigación del Ayuntamiento donde no ha ido nadie de los citados, la querella de anticorrupción por la venta de material sanitario y todas esas cuestiones que forman parte de una actualidad madrileña de desgaste de los gobiernos y miserias varias. Además han sonado Mari Trini y Masiel.