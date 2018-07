Aguirre manifiesta su confianza en Salvador Victoria y Lucía Figar, imputados en la Púnica

Sin embargo, ha mostrado su rechazo al supuesto comentario que Victoria hizo al considerado "conseguidor" de la Púnica (Alejandro de Pedro), al decirle que los pagos en negro se habían hecho "toda la vida" y "nunca" había pasado nada, según revelaron unas grabaciones.

"No lo escuché si el señor Victoria dijo eso, no sabía que se hiciera semejante cosa y me parece indignante", ha asegurado en su comparecencia en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid.